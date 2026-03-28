پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی

ایرانیاران گرامی و دوستان بسیار ارجمندم ، درود بر شما.

در کارنامۀ دو هزار و شش سد سالۀ ایرانی بانوان بسیاری را می شناسم که نام ارجمند هر کدامشان مایۀ شادمانی و سربلندی هر زن و مرد ایرانی است، در گرامیداشت این گروه از زنان سربلند ایرانی نوشتاری را در پیوست پیشکش می کنم و شادمانی و سربلندی برای همۀ نازنین بانوان ایرانی را از خداوند جان و خرد خواستارم، ولی هیچ یک از زنان نامبرده در این نوشتار را ایرانی تر از شهبانو فرح پهلوی نمی شناسم، همانگونه که هیچ یک از بزرگمردان ایرانی را ایرانی تر فردوسی نمی شناسم. اگر از من پرسیده شود که ایرانی ترین ایرانی در میان مردان ایرانی کیست، بی درنگ خواهم گفت: فردوسی بزرگ…

و اگر پرسیده شود ایرانی ترین زن در کارنامۀ ایران کیست، باز هم بی درنگ خواهم گفت شهبانو فرح پهلوی…

این گرامی ترین بانوی ایرانی در سراسر زندگی پر بار خود، نه تنها خویشکاری بایستۀ یک بانوی تاجدار را به نمایش گذاشت، بلکه یک الگوی بسیار برازنده برای همسران، مادران و مادر بزرگان، و شهروندان ایرانی شد.

برای این گرامی ترین بانوی ایرانی زندگانی دراز همراه با تندرستی و شادکامی در کنار خانواده و در کنار مردم ایران آرزومندم.

خواهش می کنم پیام نوروزی این ایرانی ترین زن ایرانی را بشنوید و نوشتار پیوست را هم بخوانید و سال بسیار خوبی را بیاغازید.

پاینده ایران

