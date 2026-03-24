انتشار مجموعه سه‌جلدی «یارمن»

تصویر نور احمد سلطانی نور احمد سلطانیمارس 24, 2026
هر کسی از ظن خود شد «یار من»
از درون من نجست اسرار من

در روزگاری که بازخوانی میراث فکری و فرهنگی بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است، انتشار مجموعه سه‌جلدی «یارمن» را می‌توان گامی ارزشمند در جهت بازشناسی یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های عرفان و ادب زبان فارسی و تصوف اسلامی، یعنی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، دانست. این مجموعه با نگاهی پژوهشی، انتقادی و مستند، به بررسی اندیشه‌ها، آثار و هویت تاریخی این شخصیت برجسته می‌پردازد .

نویسنده این اثر، مهندس نور احمد سلطانی، از یک پرسش بنیادین آغاز می‌کند؛ پرسشی که ریشه در بیتی مشهور از نورالدین عبدالرحمن جامی دارد:

مثنوی معنوی مولوی
هست قرآن در زبان پهلوی

این پرسش که آیا مثنوی معنوی را می‌توان «قرآن به زبان فارسی» دانست، نقطه آغاز سفری طولانی در مسیر تحقیق و جستجوی حقیقت برای نویسنده بوده است. سفری که از تردید و جستجو آغاز شده و به پژوهشی چندین‌ساله در حوزه تصوف، عرفان و مولونا ‌پژوهی انجامیده است .
در این مسیر، نویسنده با رویکردی نقادانه به بررسی منابع سنتی همچون «مناقب العارفین» و «نفحات الانس» پرداخته و نشان داده است که چگونه افسانه ‌پردازی‌ها و روایت‌های اغراق‌آمیز، در طول زمان، چهره‌ای غیرواقعی از مولانا ترسیم کرده‌اند. «یارمن» تلاش می‌کند تا این لایه‌های افزوده را کنار زده و خواننده را به درک اصیل‌تری از اندیشه و شخصیت مولانا رهنمون سازد.

یکی از محورهای اساسی این مجموعه، بررسی گفتمان‌های مختلف پیرامون مولانا است؛ از گفتمان پژوهشی و عرفانی گرفته تا گفتمان تجارتی و عوام‌پسند. در این میان، نویسنده با استناد به دیدگاه‌های پژوهشگرانی چون فرانکلین لوئیس، تلاش می‌کند تا مرز میان شناخت علمی و برداشت‌های سطحی و تحریف‌شده را روشن سازد.
در همین راستا، این اثر به‌طور ویژه به مسئله هویت تاریخی و تباری مولانا می‌پردازد. با استناد به منابع معتبر، نشان داده می‌شود که مولانا از سرزمین بلخ برخاسته و با ریشه خراسانی تاجیک تبار میباشد. از این منظر، اطلاق عنوان «رومی» که ناشی از اقامت او در سرزمین روم است ، نباید موجب کمرنگ شدن هویت اصیل و تاریخی او گردد.

«یارمن» بر این نکته تأکید دارد که معرفی مولانا با عنوان «بلخی»، نه‌تنها محدودکننده اندیشه جهان‌شمول او نیست، بلکه بازگرداندن او به بستر واقعی تاریخی و فرهنگی‌و تباری اش میباشد. البته اندیشه و تفکر و دانش مولانا، بی‌تردید فراتر از مرزهاست و به تمامی بشریت تعلق دارد؛ اما پاسداشت امانت تاریخی ایجاب می‌کند که این چهره بزرگ را با هویت اصیل و ریشه‌های واقعی‌اش به آیندگان معرفی کرد .

از دیگر مباحث مهم این مجموعه، نقد نحوه معرفی مولانا در جهان معاصر، به‌ویژه در غرب، است. در برخی موارد، ترجمه‌ها و بازخوانی‌هایی از آثار مولانا ارائه شده که نه‌تنها با روح اندیشه او همخوانی ندارند، بلکه گاه تصویری تحریف‌شده و سطحی از این عارف بزرگ ارائه می‌دهند. نویسنده با بررسی این جریان‌ها، خواننده را به تمایز میان «شناخت اصیل» و «بازسازی سلیقه‌ای» فرا می‌خواند .

ویژگی ممتاز این مجموعه، نگرش قرآنی آن به مثنوی معنوی ( مثنوی شریف)  است. در «یارمن»، با رویکردی تحلیلی و مستند، پیوند عمیق میان مثنوی و مفاهیم قرآنی مورد بررسی قرار گرفته و این ارتباط بر پایه استنباط و استناد به بیش از یک‌هزار و ششصد آیه قرآن کریم تبیین شده است. این رویکرد، افق تازه‌ای در فهم مثنوی می‌گشاید و آن را در بستر اندیشه توحیدی و قرآنی معنا می‌کند.
در نهایت، «یارمن» تلاشی است برای بازگشت به متن، به اندیشه و به حقیقت؛ تلاشی برای آنکه مولانا را نه از خلال افسانه‌ها و ظن‌ها، بلکه از درون آثار خودش بشناسید .

«هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من»

با چنین نگرشی، «یارمن» صرفاً معرفی یک اثر مکتوب نیست، بلکه دعوتی است به تأمل، بازاندیشی و بازشناسی یکی از درخشان‌ترین چهره‌های تاریخ اندیشه انسانی.

مهندس نور احمد سلطانی نویسنده اثر ارزشمند "یار من"
0 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد
