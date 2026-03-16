پاسخی به پرسشی که چرا؟ گفته بودم، خامنهیی قصد حمله را هیچگاه نه داشته است.
در پایان این پاسخ به آقای قاسام قاسامی و همه همزبانان و همتباران خود و همه غیر افغانان عرض میکنم که!
«موجودیت ساختار دفاعی بالاتر از تنفس است.»
این جملهی ما از منطق «بقا» میآید، نه از منطق «سیاست روز».
در شرایطی که یک کشور یا بخشهای وسیع از مردمان یک کشور به معرض تهدید وجودی باشد ـ نه صرفاً فشار سیاسی ـ بل که دفاع از مرز های ساختار هویت و قدرت، پیششرط هر چیز دیگر میشود. چون اگر کشور بماند، اگر جغرافیا بماند، میتوان دربارهی هویت و شناسه و آزادی، عدالت و اقتصاد بحث کرد. اگر جغرافیای هویتی نهماند، هیچ مجالی برای اصلاح باقی نه میماند.
در این چارچوب، مبان میگوید:
دفاع، پیششرط تنفس است — نه رقیب آن. اما این گزاره یک پیشفرض پنهان دارد:
اینکه تهدید، واقعی و وجودی باشد.
اگر تهدید واقعی باشد،
ساختار دفاعی از «سیاست» بالاتر میرود و به «ضرورت تمدنی» تبدیل میشود. چنانی که غیرافغانان اکنون در افغانستان نامنهاد نیاز به اندیشمندی تمدنی بقا دارند. اما اگر تهدید بزرگنمایی شده باشد، مانند آمریکای ابر قدرت هم شکست میخورد که دفاع ایران ثابت ساخت. چون هر آنگاه ما برای ما هم دفاع سرزمینی حیاتی و ممکن است. اگر جنبیدن نه داشتیم، سکوت و خمودی و جمودی ما به ابزار تثبیت قدرت داخلی اشغالگرانهی یک قوم خاص بدل میشود که حالا چنین است.
پس وزن جملهی مبان وابسته به یک سؤال بنیادین لنگر دارد:
آیا ایران در معرض تهدید نابودی تمدنی است
یا درگیر رقابت قدرتهای منطقهیی؟
اگر پاسخ اول باشد، جملهی شما منطقی است.
اگر پاسخ دوم باشد، جمله نیازمند تعدیل است.
پاسخ خود ما اینست که ایران در حوزهی کلان تمدنی در تلاش دشمنانش برای نابودی قرار دارد و اثرات منفی آن برای غیر افغانها هم مستیقمست. شما میدانید که هم اکنون در داخل وطن ما برای از بین بردن تمدن کهن پارسی و تاجیکی و غیر افغانی چه سان ویرانگری روانست. ایران حقدارد مقتدر باشد و از خود دفاع کند. در جغرافیای ایران، عنصر تهدید همواره واقعی بوده است.
اما دوام هر ساختار دفاعی، در نهایت وابسته به همراهی و دفاع بدون مردم، دیوار و دفاع با مردم، سپرست. اگر ایران امروز از خود دفاع نه کند، درست مانند غیر افغانهای ما آواره و بی وطن میشوند و بیفرهنگ و بی تمدن و بیتاریخ میشوند. چه بسا که کنون دست بلند دفاع دارند.
این گزارهی اخیر فقط دربارهی همان یک جملهی مبان یعنی « «موجودیت ساختار دفاعی بالاتر از تنفس است.» میباشد و بس.