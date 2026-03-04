هجو یا تمجید‎ فروپاشی ایران

قبل ازینکه منحیث یک محقق مطلق آزاد که نه سنی هستم و نه شیعه و اما به اسلامیت خود افتخار می کنم چند سطری بنویسم ، حملات امپریالیستی و صیهونیستی به خاک ایران را شدید تقبیح می کنم و این ظلم را به هیچ صورت توجیه نمی کنم . اگر بهانه انرژی هسته یی ایران است هر کشور حق دارد که انرژی هسته یی و یا بمب اتمی داشته باشد. این عدالت نیست که یکی داشته باشد و دیگری نداشته باشد. گرچه که قبلا نوشتم که حمله به ابران برای نابودی کشور های اسلامی است و از دید غرب به سرکردگی امریکا هیچ کشور اسلامی نباید سر بالا کند . اگر بالا می کند باید به نفع امریکا باشد نه مردم آن کشور.

اتفاقات ایران پیش بینی شده بود . نوامبر ۲۰۲۲ بود که من یک مضمون زیر عنوان « آیا ایران سقوط می کند ؟» در همین سایت نوشتم و گفتم که اگر تغییرات لازم را نیاورند امکان سقوط را از داخل خود شان فراهم می کنند. ایران سقوط نکرده و فعلا تکرار می نویسم فعلا سقوط نکرده و اما اگر ایران از وضع دیکتاتوری خارج نشود وضع مردم خراب تر می شود.

عنوان این مضمون را هجو و یا تمجید گذاشتم . هجو یا سرزنش برای اینکه یک دیکتاتوری به نام مذهب به جز تباهی چیزی دیگری به ارمغان ندارد . نظام ایران از نگاه جامعه شناسی یک شکل مدرن تر طالبانی است. اما طالبانی شیعه . آزادی بیان و قلم وجود ندارد و کتاب ها سانسور می شود ؛ زنان قشر دوم جامعه هستند و از نگاه مدنی با مردان مساوی نیستند . فقه شیعه حق طلاق را مطلق از زنان گرفته است . قانون اساسی به نفع همه مردم ایران نوشته نشده مگر خاص برای شیعیان و این بزرگ‌ترین تعصب است که خمینی در مقابل دیگر مذاهب از خود نشان داد . یک عده زیاد مردم از دین نفرت پیدا کردند. و تنها قشر مذهبی شیعه نه آنانیکه طرفدار عدالت اجتماعی هستند ازین نظام طرفداری می کنند و بس و حتی شیعه مذهبان افغانستان که همیشه از عدالت حسین گلو پاره می کنند از نظام دیکتاتوری ایران طرفداری می کنند و فراموش کردند که همین نظام برای اینکه به قدرت ماند نزدیک به چهل هزار نفر را به قتل رسانید. من دوستان شیعه دارم که روزی شیعه های دو آتشه بودند و امروز نه تنها از شیعگی استعفا کرده اند حتی از دین اسلام نفرت پیدا کردند . اینها فکر می کردند و می کنند که این دین است که باعث این همه بدبختی است در حالیکه این مذهب شیعه است که به نام علی و حسین مردم را فریب داده است و استثمار کرده است نه دین اسلام .

تمجید به خاطر که ایران در ظرف کمتر از پنجاه سال به یک قدرت منطقوی تبدیل شد . چون ایران خود را در میان هشتاد در صد سنی اسلام دید همه قوا و انرژی را برای یک قوای نظامی قوی و حتی بمب اتمی سرمایه گزاری کرد در حالیکه مردم در بیچارگی اقتصادی زندگی می کنند . ۹۹ در صد مسلمانان جهان به ضد نظام غاصب و ظالم صهیونیست است و یگانه کشوری که بر علیه ظلم صهیونیزم ایستادگی کرد ایران است تا حد که رهبر مذهبی خود را با ارکان ارشد یکجایی از دست داد .

شیعه مذهبان افغانستان که در فیسبوک از خامنه یی به نام شجاع یاد کردند فراموش کردند که همین مرد که همه قدرت سیاسی را در دست داشت مردم و پولیس ایران چه وضعیت خراب همرای مهاجرین افغانستان کردند حتی آنهاییکه شیعه افغانستان بودند برای شان رحم نشد.

دفاع از ایران توسط ایرانی ها به خاطر حسین و علی نیست زیرا علی و حسین به این اندازه بی رحم نبودند و عدالت محور اصلی زندگی شان بود چیزی که در ایران شیعه مطلق کمبود بود و است .

با ظهور انقلاب اسلامی ایران مسلمانان جهان یک امید پیدا کردند که باید دست به کار شوند و کشور های شانرا از زیر یوغ امپیریالیزم نجات دهند و بهار عرب یکی ازین فراورد ها بود اما جهان اسلام نه خود شان یک برنامه اسلامی اصولی داشتند و در عین زمان نظام ایران توقع داشت تا مردم سنی مذهب جهان یا شیعه شوند و یا اقلا از نظام شان تقلید کنند زیرا شیعه ها به مرجع تقلید اعتقاد دارند و اما سنی ها ندارند . همین بود که نظام های مانند مصر و تونس طور مثال ناکام ماند که نه تقلید کردند و نه شیعه شدند.

اگر ما به قدرت نظامی اعتقاد داشته باشیم نظام ایران قابل تمجید است زیرا توانستند که یه قیمت خوشی و سعادت مردم شان یک نظام قوی نظامی بسازند و اما با همه پیشرفت های تخنیکی متکی به تکنالوژی بیرونی هستند پس هنوز هم وقت دارند و نمی توان ایران را یک قدرت نظامی مستقل مانند امریکا شمرد.

یک نظام موفق آن است که مردم آن فراری نشود . اما متاسفانه هزاران هزار ایرانی از ایران فرار کردند چرا ؟ حتما باید مسلمان باشند که در کشور شان آرام زندگی کنند . تظاهرات ملیون نفری در شهر های بزرگ جهان بر علیه نظام ایران قابل غور و تعمق است . نظام موفق آن است که مردم از کشور شان فرار نکنند. به یاد دارم که زنان ایرانی در هواپیمای عثغیر ایرانی چادر نماز را به دور می اندارنذ. دیکتاتوری مذهبی شاخ و دم ندارد که سر مردم به زور حجاب کرد و مخصوصا در قرآن واضح آمده که اول حجاب دل است بعد حجاب تن . چه سود که به زور حجاب کرد در حالیکه دل شخص به اسلام نیست . ما منافقت را خود خلق می کنیم، در عین زمان دیدیم که هزاران شهروند ایران به طرفداری امام خامنه یی و نظام اسلامی در جاده ها ریختند و این قابل تمجید است و اما این زیاد تر به خاطر حمله خارجی است و همچنان قابل هجو است که ایرانی های امریکا جشن گرفتند و از امریکا و اسرائیل تشکری می کردند. این عجب وطن دوستی است که خارجی را تقدیر کنیم مثلیکه یک عده افغانستانی ها از امریکا در سال ۲۰۰۱ تحسین و تمجید می‌کردند و از طبیعت امپریالیزم جهانی خیر نداشتند. تاریخ قضاوت می کند که مردمان بیطرف شرایط امروز ایران را هجو کنند یا تمجید. دکتر فرید یونس

استاد بازنشسته ی بشر شناسی فرهنگی خاور میانه ، مطالعات و فلسفه اسلامی

کلیفورنیا