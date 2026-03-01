آقای حلیم فدائی در فراخوانی، غیرافغانان را به هم‌سویی با طالب دعوت کرده در گویا جنگ با پاکستان.

پاسخ کوتاهی به آقای حلیم فدایی که تاجیکان و هزاره‌ها و اوزبیکان را برادر خواند،‌ برای عبور از بزن‌گاه تاریخ.

آقای فدایی اگر نه می‌داند، بداند که این زرگرجنگی‌ها بدون اشاره‌ی آمریکا ممکن‌ نی‌ست و پاسخی‌ست از خودخواهی ترامپ به مودی، مهمان اسرائیل.

چآقای فدایی نه می‌داند که ما می‌دانیم، ابن جنگ پاکستان زرگری‌‌ست، نه آهن‌گری.

آقای فدایی می‌داند که پاکستان لابی‌گر و صاحب اصلی طالبان‌ست و برای محور سازی طالبان از سوی مردم، چنین کارهایی را می‌کند که بتواند زمینه‌ی رسمیت شناسی طالبان را فراهم کند.

فدایی نه می‌داند که هزاران فرزند هزاره و تاجیک و اوزبیک و غیر افغان سال‌ها در نبرد با پاکستان شهید شدند.

فدایی جنگ‌های دهه‌ی شصت با پاکستان را فراموش کرده که بار آن به شانه‌های غیر افغانان بود و امتیاز آن به خودشان‌ یعنی افغانان.

فدایی نه می‌داند که بیست سال جمهوریت همین مردم غیر افغان شهید دادند و زخمی و اسیر دادند تا از جمهوری هایی دفاع کنند که افغان‌ها در رأس آن قرار داشتند. فدایی نه می‌داند که همین اقتدارگرایان افغان، هزاران جوان رشید غیر افغان در سنگرها را از عقب به خنجر زدند.

فدایی تبعیضات و تعصبات سيستماتيک دشمنانه‌ی کرزی و غنی و همه‌ی شان علیه ملیت‌های دگر را فراموش کرده.

کسی دگر بی‌کار نی‌ست که برای قدرت دگران بجنگد‌. پاکستان که هرگز دوست ما نی‌ست. پاکستان بیش‌تر از ما، خانه‌ی اصلی شما شده. پاکستان بدون اشاره‌ی آمریکا کاری نه می‌کند. قدرت غیر افغان‌ها در نبرد با پاکستان را تاریخ به یاد دارد.

حماسه‌های جنگ جلال‌آباد را تاریخ به یاد دارد که غیرافغان‌ها چه رشادت از خود نشان‌ دادند و پوز پاکستان را به خاک مالیدند. فدایی نه می‌داند که کرزی و غنی و همه‌ی شان. انگیزه‌های وطن‌دوستی را در وجود همه‌ کشتند.

فدایی فراموش کرده که کرزی گفت در جنگ آمر یکا با پاکستان، وی کنار پاکستان ایستاد می‌شود.

فدایی فراموش کرده که غنی بارها به دست‌بوسی رئیس ستاد ارتش پاکستان رفته. کسی که نه همتای وی بود و نه هم‌پای وی.

آقای فدایی بداند که ما برای ویران شدن وطن و تلفات جانی و مالی هم‌وطنان عادی مان خو‌نین‌‌جگرانیم و متأسف و اندوه‌گین. مگر می‌پرسیم که وقتی پاکستان بانی و حامی و لابی‌گر طالبان بود و شد، شما چه کسانی را تا امروز قربانی می‌کنید و شکنجه می‌نمایید؟ پسا اقتدار دهی آمریکا برای طالبان، چه نفعی که از نخستین ساعات حمایت‌پاکستان از طالبان نه بردید. خواب‌خانه‌ی سرینا را فراموش کردید. بمباردمان‌های پنج‌شیر و حضور جنگ‌آوران پاکستان در آن‌جا و همه مناطق شمال را فراموش کردید؟

آقای فدایی می‌داند که مردم شریف و عام افغان و آنانی که علیه دگران نی‌ستند، نور چشمان غیر افغان‌هاستند. نه سیاسیون و اقتدارگرایان همیشه دشمن شان با غیر افغان‌ها. برای تلفات جانی و مالی هم‌وطنان عام ما متأسفم.

مگر این زرگرجنگی‌ها بدون اشاره‌ی آمریکا ممکن‌ نی‌ست و پاسخی‌ست از خودخواهی ترامپ به مودی، مهمان اسرائیل.

اقای فدایی می‌داند که سوگ‌مندانه برخی غیر افغانان بی‌غیرتی مانند فصیح‌الدین، هنوزم خون هم‌تباران و هم‌وطنان شان را برای دفاع از افغان‌ها می‌ریزند. ترفند پاکستان در جلب مردم به نفع طالبانش با تقلید جلب حمایت مردم از رژیم ایران، در کشور ما کارایی نه دارد. فصیح‌الدین پیش‌مرگه‌ است.

آقای فدایی بگوید که مردم از متفکری!؟ هم‌چو غنی پوهاندی! هم‌چو یون و ره‌بری! هم‌چو حکمت‌یار، جزء فتنه، جهالت و خودنه‌شناسی جای‌گاه شان، چی انتظاری داریم؟ هیچ هیچ هیچ. همین افغانان خودتان به ره‌بری گلب‌الدین نه بود که با حمایت لشکر پاکستانی بالای ننگرهار حمله کرد و همین غیر افغانان شجاع از آن دفاع کردند؟

آقای فدایی به یاددارید که مردم از جنایات شما به ستوه آمده بودند. و فراموش نه می‌کنند. به یاد دارید،‌در کشور ما یا در کشوری که بی‌بی‌گل، غنی، حنیف اتمر، معصوم استانک‌زی و اکلیل همه کاره بودن اند. موجودیت وزارت خانه‌ها، شوراها و تشکیلات را زیر پرسش برده بودند و چی ضرور است تا حالا برای هیچ باز هم به نفع شما بجنگند.

سخن آخر این که آقای فدایی پاکستان اگر اراده کند، در کم‌تر از ۲۴ ساعت طالب را نابود می‌کند، چون فرزند نامشروع خودش است. مگر ما می‌دانیم که پشت این اقدامات، چیزهای دگری جریان دارند، اگر نه می‌دانید، بدانید. بدرود

همه را تقاعد بدهید.

