خبر و دیدگاه

زندگی من _ قسمت یازدهم‎

تصویر داکتر فرید یونس داکتر فرید یونسفوریه 23, 2026
0 خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان میبرد
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

قسمت یازدهم
ترخیص از عسکری یک مسله ای بسیار نامعلوم بود زیرا شرایط سیاسی مخصوصا در خارج کابل و اطراف کشور هر روز وخیم شده می رفت اما ما ترخیص شدیم و راه کابل جان. یک روز بعد از رسیدن به کابل ، راسا رفتم موزیم کابل و دوباره شروع به کار کردم . ماه سپتامبر ۱۹۷۴ بود . من دو ماه بعد از به میان آمدن « جمهوری » به خدمت عسکری رفتم یعنی اقلا سال اول دوره جمهوری در کابل نبودم . دو سه روز بعد مدیر عمومی موزیم آقای احمد علی معتمدی من را به دفتر خود خواست که یک پروفیسور جاپانی همرای همسرش و معاون او کابل آمده و به یک راهنما و ترجمان انگلیسی ضرورت دارد و من را معرفی کرده است که با ایشان همکاری کنم . پروفیسور جاپانی از مناطق که استوپه های بودایی بود و بعضی آثار دیگر عکاسی میکرد. من تقریبا یک ماه با این پروفیسور جاپانی مصروف بودم و وقت بسیار خوش داشتم . یک موتر کوچک بسیار قوی سوبرو Subaru داشتند و اولین بار بود که در سوبرو سفر میکردم . پروفیسور یک مرد میانسال بود و همسرش جوان تر ، در عقب موتر می نشستند و معاون او رانندگی می‌کرد و من در کنار راننده می نشستم یک روز در سر کوتل شبر بودیم که موتر ما خراب شد . معاون او که رانندگی می‌کرد میخانیک موتر هم بود . هر چه کوشش کرد موتر را ترمیم کرده نتوانست . حیران مانده بودیم که چه کنیم !؟!؟! . من می ترسیدم که هوا تاریک نشود و ما درین جا چه کنیم ؟؟ !! دست به الاشه مانده بودیم که یک کامیون باربری نزدیک شد و چند قدم بالاتر برای ما توقف نمود . راننده آمد و گفت خیریت است ؟ من گفتم موتر ما خراب شده و نمی دانیم که چه کنیم . من ترجمان هستم . بانت موتر بالا بود . کله خود را زیر بانت داخل کرد و بعد از چند دقیقه معاون راننده که ما در زبان عامیانه کلینر می گوییم به نام صدا زد و گفت یک خمچه دراز تر پیدا کن . تکرار صدا کرد که از تولبکس یک دستمال هم بیاور . کلینر خمچه تر و دستمال را آورد و کدام جایی شکسته بود با خمچه و‌دستمال شخ بسته کرد ‌‌و گفت : برای این جاپانی بگو که تا کابل می رسید . بیغم باش اما بسیار سرعت نداشته باشید . دهن جاپانی باز مانده بود . پروفیسور جاپانی گفت سوال کن چند بپردازد؟ راننده گفت « برو بیادر اینها ده ملک ما مهمان هستند صدقه سرش » صدقه سرش را ترجمه کرده نتوانستم و اما گفتم که شما مهمان هستید و ما باید خدمت شنا را کنیم . ما کابل رسیدیم و فردای آن موتر ترمیم شد . در آن وظیفه نه تنها حقوق موزیم را میگرفتم پروفیسور جاپانی هم برایم پول بسیار زیاد داده بود . وقتی از کار پروفیسور جاپانی برگشتم به موزیم ، یک استاد دنمارکی کابل آمده بود و در ضمن صحبت با دانشگاه کابل با مدیر عمومی موزیم هم صحبت های همکاری داشت . پروفیسور کلاوس فردیناند بشر شناس و افغانستان شتاس آمر اتنوگرافی دانشگاه آرهوس دنمارک بود . چون موزیم کابل بک شعبه بسیار غنی اتنوگرافی داشت پروفیسور فردیناند بسیار به کار های موزبم علاقمند بود و او میخواست با موزیم کابل همکاری دوام دار داشته باشد . اولین همکاری این بود که بک نفر جوان که به انگلیسی دسترس داشته باشد برای یک فیلوشپ ۹ ماهه در رشته موزیم داری و اتنوگرافی دنمارک فرستاده شود . برای این فیلوشپ من معرفی شدم و‌شروع کردم به تکمیل کردن مراتب سفر به دنمارک . با اینکه دل و نادل بودم زیرا ۹ ماه بود و‌ من آرزو داشتم که یک بورس اصولی طویل آلمدت داشته باشم و اما امکانات آن نبود و من پیش خود گفتم که «بزک بزک نمیر که جو لغمان می رسد » بهتر است همین فیلوشپ ۹ ماهه را قبول کنم . قرار شد که در اواخر ماه نوامبر عازم دنمارک شوم . اواخر ماه اکتوبر ۱۹۷۴ بود که شعبه روابط خارجی وزارت اطلاعات و فرهنگ به مدیر عمومی موزیم خبر دادند که هنری کسینحر وزیر خارجه امریکا یک سفر بسیار کوتاه به کابل دارد و با رئیس جمهور داود ملاقات خواهد کرد . در زمان ملاقات او با رئیس جمهور ، همسرش نانسی کسینحر از موزیم کابل دیدن می کند . . در کنار اتخاذ تصمیمات برای امنیت این خانم ، تصمیم گرفته شد که کدام اناق ها را باید بیبیند . در عین زمان تصمیم گرفته شد که کتلاک و یکی دو نشرات را در باره آثار موزیم ملی افغانستان من برایش وقتی کتاب مهمان های رسمی را امضا می کند تقدیم کنم . اولین بار بود که همچو وظیفه ای که اطرافم را پولیس مخفی گرفته بود انجام می دادم . عکس من با نانسی کسینحر در موزیم کابل نوامبر ۱۹۷۴ درین خاطرات پیشکش شما می شود .

همچنان دو عکس از سفر با جاپانی ها


در اخیر ماه نوامبر ۱۹۷۴ با هواپیمای آریانا عازم تهران شدم . شب مهمان SAS که هواپیمای اسکاندوی است بودم و فردای آن روز عازم کوپن هاگن شدم .  اولین بار بود که از افغانستان خارج می شدم . تهران و‌کابل همان یک شب که بودم زمین و آسمان فرق داشت. تهران بسیار بیرو بار /شلوغ و ازدحام زیاد بود و تعمیرات بلند و خیابان های فراخ . شب از گارسون هوتل محل اقامتم سوال کردم که طرز پخت اصیل ایرانی چه دارید ؟ گفت ؛ چلو کباب . من بار اول بود که چلو کباب را تجربه می کردم . روی برنج تخم مرغ خام گذاشته بودند و من خورده نتوانستم . فردای آن که عازم کوپن هاگن می شدم وقتی در هواپیما از خواب بیدار شدم مهماندار گفت شربت/ جوس مالته میل داری ؟ گفتم بلی تشکر . اولین بار بود که جوس مالته را تجربه میکردم و چه لذیذ . من مالته زیاد خورده بودم و اما جوس مالته هرگز نخورده بودم یا اقلا من نخورده بودم . ما در کابل دوغ ، سودا واتر ، شربت لیمو ، شربت تخم ریحان داشتیم و همچنان کوکاکولا داشتیم و پدرم چون رحیم مجید رئیس کوکاکولا دوست بسیار صمیمی او بود بعد از بازنشستگی از وزارت آموزش و پرورش که به حیث مشاور ارشد یکی دو سال قیل از بازنشستگی مقرر شده بود به حیث متخصص تصفیه آب در کوکاکولا کار می‌کرد . قابل یادآوری است که حکومت افغانستان برای اینکه ظلم های که در حق پدرم شده بود تلافی کنند او را مشاور وزارت معارف مقرر کردند . و قبلا هم نوشتم که استاد صباح الدین کشککی برای پدرم یک دفتر برای مبارزه با بیسوادی در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ باز کرد که بسیار کوتاه مدت بود .
در بازار جوس مالته نبود و ما ماشین آب میوه کشی در خانه هم نداشتیم . بعد از شش ساعت پرواز به کوپن هاگن رسیدم و پروفیسور فردیناند که همه کار های تعلیمی من به او مربوط می شد در فرودگاه کوپن هاگن منتظرم بود و یک زندگی جدید در اروپا شروع شد .

تصویر داکتر فرید یونس داکتر فرید یونسفوریه 23, 2026
0 خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان میبرد
تصویر داکتر فرید یونس

داکتر فرید یونس

نوشته های مشابه

پیامد های فروپاشی یک یقین سیاسی

فوریه 17, 2026

جهان در آستانه تحول شگفت‌انگیز یا سقوط به دامن فاجعه

فوریه 20, 2026

بحران داعیهٔ ملی و جست‌وجوی رهبری راستین در افغانستان

فوریه 16, 2026
دکتر شکرالله کهگدای سابق استاد دانشگاه کابل

قندپارسی زبان مادری حوزه تمدنی آسیای میانه

فوریه 23, 2026

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا