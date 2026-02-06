معجزات شیخ القرآن و الحدیث مولوی هبت الله آخند زاده

یک طنز بی خنده و معمایی

معجزه به امر خارقالعادۀ که دیگران از آوردن مثل آن عاجز باشند گفته میشود. یا بعبارت دیگر معجزه به کاری گفته میشود که خلاف قوانین طبیعت صورت گرفته باشد. در اینجا موضوع بر سر اجراات غیر عادی و دور از روال عادی می باشد. بدلیل اینکه اجرات شیخ القرآن هبت الله به طبیعت و قوانین آن کاری ندارد. در اینجا مولوی هبت الله به یکتعداد معجزاتی که انجام داده هرکدام را نام میبرد و به مردم افغانستان میگوید کدام یک آنرا شما دروغ می شمارید. اگر نمیشمارید همه به مولوی آخند زاده منحیث امام مهدی بنگرید و مرا تقویه نمائید تا بتوانم جهان را از شرِ دجال خلاص کنم و حکومت عدل الاهی را در سراسز این کره خاکی عملی سازم. که نه جنگی باشد و نه دعوائی حتی گوسفندان بتوانند باگرگان و پشکان بتوانند با سگان یکجا طور عادی زندگی داشته باشند و از زندگی کیف ببرند.

شیخ القرآن و الحدیت می فرماید:

1- ای مردم افغانستان شما شاهد هستید که امریکا به افغانستان تجاوز نمود. تمام تنظیم های مسلمان نما از تجاوز امریکا به خاک شان استقبال کردند و نه تنها استقبال کردند، بلکه هرکدام شان نزد امریکا به افتخار دمبک میزدند تا لقمه ای در دهان شان به اندازد. ولی من از اول تجاوز امریکا را محکوم کردم و علیه آن با امکانات محدود به جهاد پرداختم. مجاهدین ما یعنی طالبان کرام با شکم گرسنه و حتی خوردن میوه جات خام و نارسیده که برای شان میسر می شد، به جهاد جدی علیه تجاوز امریکا و ناتو پرداختند. شما شاهد هستید که ما توانستیم بیش از دوهزار امریکائی و چند صد سرباز ناتو را به جهنم بفرستیم و بالاخره دیدند که زور شان نمی رسد در شب تار دزدانه فرار کردند، طوری فرار کردند که حتی از ترس به پشت سر خود هم نگاه نکردند. و ما توانستیم به ملیاردها دالر سلاح و مهمات و وسایط را از ایشان به غنیمت بگیریم. سوال من از شما مسلمانان افغانستان اینست که زور و امکانات امریکا و ناتورا هم حدث زده میتوانید. زور ما و امکانات مارا هم تخمین کرده میتوانید. همینکه ما بر امریکا و ناتو پیروز شدیم و آنها را به شکل تحقیر آمیز از وطن خود راندیم.

آیا این را معجزه نمی پندارید؟

2- ای مردم شما امریکا را بگوئید که در سودان مردم از گرسنگی می میمیرند لطفا کمک نمائید. امریکا گوش خودرا کر خواهد انداخت. و اگر کمک هم نماید، باور کنید از یک ملیون دالر اضافه نخواهد کمک نماید. حالا توجه نمائید با وجودیکه ما بیش از دوهزار از سربازان شانرا به جهنم فرستادیم و با حقارت از وطن خود راندیم ولی معجزه من آنها را گنس و گول و خر ساخته که ماهانه دوصد ملیون دالر به ما احمق پولی میدهند. آنها خو خر نمی باشند و لی معجزه من آنها را خر ساخته و این پولهارا داو طلبانه به ما تسلیم می نمایند.

آیا این معجزه روشن نمی باشد؟

3- شما شاهد هستید که روسیه بالای افغانستان باداری می چلاند و ایران با ما نظر تحقیر آمیز داشت. و لی حالا علی خامنه ای و پوتین هردوی شان یکی پشت دیگر ترازو در دستهای شان استاده اند که اگر من بگذارم بیضه های مرا وزن نمایند. ولی من مطابق احکام شریعت اسلامی حرمت محرمیت را میدانم و هرگز اجازه نخواهم داد . آی مردم افغانستان اینکه قدرت های کلانی مثل روسیه و ایران ذلیل میشوند و نزد ما دمبک میزنند.

آیا شما این را معجزه نمیدانید؟

4- ای مردم شما ظلم مجاهدین و پاتکهای آنها را درجاده های عمومی و دزدی و چپاول را دیده بودید. افغانستانرا به دها پادشاهی و قوماندان سالای تقسیم کرده بودند و حتی امپراطور هم درمیان شان وجود داشت. قوماندانهای شان آمر نداشتند و دولت را نمی شناختند و هرکدام فرعون محل خود بودند از خود واحد نظامی مستقل و سلاح کوت مستقل داشتند و روز مردم را تیره و سیاه ساخته بودند. یک شان نوکر پاکستان و دیگر شان نوکر ایران و دیگر جا ها بودند و زندگی را بالای مردم مسلمان افغانستان تلخ و زهر آلود ساخته بودند. اما حالا شما به چشم سر می بینید که در تمام جاده های افغانستان هیچ پاتک و هیچ راه گیری ای وجود ندارد. هیچ قوماندانی وجود ندارد که از خود واحد نظامی جداگانه و سلاح کوت جداگانه داشته باشد.

آیا شما اینرا معجزه روشن نمی دانید.؟

5- ای مردم افغانستان، شاید بدانید که در زمان شاه ایران ارزش یک دالر امریکائی برابر به ده تومان ایرانی بود. ولی حالا ببینید که ارزش یک دالر امریکائی به 150000تومان ایرانی رسیده است. این در حالیست که ایران از درک صدور نفت و سایر تولیدات صنعتی عواید دالری هم دارد. اما در افغانستان متوجه شوید که ما نه نفت داریم و نه تولیدات صنعتی قابل ملاحظه که عواید دالری بدست آید ولی ارزش یک دالر امریکائی به 75 افغانی که جندان تفاوت قابل ملاحظه هنکام اشغال افغانستان توسط امریکا ندارد، می رسد.

آیا شما حفظ ارزش افغانی را معجزه نمی شمارید؟

6- ای مردم افغانستان خرد خودرا بکار برید. و معجزه اعظم را متوجه شوید. شما باید بدانید که استخبارات پاکستان شالوده و یا عصاره استخبارات امریکا و انگلیس در منطقه می باشد. معجزه اعظم اینجاست که همین استخبارات پاکستان با این کیفیت و زرنگی و پختگی ای که دارد، در خدمت من شیخ القرآن والحدیت هبت الله آخند زاده قرار گرفته است.

پس شما کدام یک از معجزات مرا دروغ می شمارید؟

با اشاره به این شش معجزه مبین و روشن باز هم اگر کسی چشم پت ایمان نمی آورد، نشان از دوزخی بودن اوست.

دوزخ جای بد است.

پس کدام یک از معجزات من را دروغ می شمارید؟