کنایه های درد اور دونالد ترامپ

\u00a0\u00a0\u062f\u0631\u00a0\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u00a0\u062f\u0627\u0648\u0648\u0633\u00a0\u0648\u00a0\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc\u00a0\u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\r\n\u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc\u00a0\u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u00a0\u0648\u00a0\u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc\u00a0\u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a\u00a0\u0645\u062a\u062d\u062f\u0647\u00a0\u0686\u0646\u06cc\u0646\u00a0\u0632\u0628\u0648\u0646\u06cc\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u0628\u0627\u0631\u00a0\u0622\u0648\u0631\u062f\r\n\u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f\u00a0\u062a\u0631\u0627\u0645\u067e:\r\n\u0628\u062f\u0648\u0646\u00a0\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646\u00a0\u0647\u0645\u0647\u00a0\u0634\u0645\u0627\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u0622\u0644\u0645\u0627\u0646\u06cc\u00a0\u0648\u00a0\u0634\u0627\u06cc\u062f\u00a0\u06a9\u0645\u06cc\u00a0\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc\u00a0\u0635\u062d\u0628\u062a\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u062f.\r\n\u0622\u06cc\u0627\u00a0\u0645\u0627\u06cc\u0644\u06cc\u062f\u00a0\u0686\u0646\u062f\u00a0\u06a9\u0644\u0645\u0647\u00a0\u0627\u0632\u00a0\u00ab\u06a9\u0644\u0645\u0647\u00a0\u06af\u0631\u06cc\u0646\u0644\u0646\u062f\u00bb\u00a0\u0628\u06af\u0648\u06cc\u0645\u061f\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0645\u00a0\u0622\u0646\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0627\u0632\u00a0\u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc\u00a0\u062d\u0630\u0641\u06a9\u0646\u0645\u060c\u00a0\u0627\u0645\u0627\u00a0\u0641\u06a9\u0631\u00a0\u06a9\u0631\u062f\u0645\u00a0\u060c\u0641\u06a9\u0631\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0645\u00a0\u060c\u062e\u06cc\u0644\u06cc\u00a0\u0645\u0646\u0641\u06cc\u00a0\u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f\u0645.\u00a0\u0645\u0646\u00a0\u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645\u00a0\u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0645\u0631\u062f\u0645\u00a0\u06af\u0631\u06cc\u0646\u0644\u0646\u062f\u00a0\u0648\u00a0\u0645\u0631\u062f\u0645\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0645\u0627\u0631\u06a9\u00a0\u0642\u0627\u0626\u0644\u0645.\u00a0\u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645\u00a0\u0641\u0648\u0642\u200c\u0627\u0644\u0639\u0627\u062f\u0647.\u00a0\u0627\u0645\u0627\u00a0\u0647\u0631\u00a0\u0645\u062a\u062d\u062f\u00a0\u0646\u0627\u062a\u0648\u00a0\u0645\u0648\u0638\u0641\u00a0\u0627\u0633\u062a\u06a9\u0647\u00a0\u0628\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f\u00a0\u0627\u0632\u00a0\u0642\u0644\u0645\u0631\u0648\u00a0\u062e\u0648\u062f\u00a0\u062f\u0641\u0627\u0639\u00a0\u06a9\u0646\u062f.\u00a0\u0648\u00a0\u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u062a\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u0627\u0633\u062a\u00a0\u06a9\u0647\u00a0\u0647\u06cc\u0686\u00a0\u0645\u0644\u062a\u06cc\u00a0\u06cc\u0627\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647\u06cc\u00a0\u0627\u0632\u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u00a0\u062f\u0631\u00a0\u0645\u0648\u0642\u0639\u06cc\u062a\u06cc\u00a0\u0646\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f\u00a0\u06a9\u0647\u00a0\u0628\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u00a0\u06af\u0631\u06cc\u0646\u0644\u0646\u062f\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u062c\u0632\u00a0\u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a\u00a0\u0645\u062a\u062d\u062f\u0647\u00a0\u0627\u0645\u0646\u00a0\u06a9\u0646\u0646\u062f.\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u06cc\u06a9\u0642\u062f\u0631\u062a\u00a0\u0628\u0632\u0631\u06af\u00a0\u0647\u0633\u062a\u06cc\u0645\u060c\u00a0\u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u00a0\u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u00a0\u0627\u0632\u00a0\u0622\u0646\u0686\u0647\u00a0\u0645\u0631\u062f\u0645\u00a0\u062d\u062a\u06cc\u00a0\u062f\u0631\u06a9\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\u00a0\u0641\u06a9\u0631\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0645\u00a0\u0622\u0646\u0647\u0627\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u0631\u0627\u00a0\u062f\u0648\u00a0\u0647\u0641\u062a\u0647\u00a0\u067e\u06cc\u0634\u00a0\u062f\u0631\u00a0\u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627\u00a0\u0645\u062a\u0648\u062c\u0647\u00a0\u0634\u062f\u0646\u062f.\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u062f\u0631\u00a0\u062c\u0646\u06af\u00a0\u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc\u00a0\u062f\u0648\u0645\u00a0\u062f\u06cc\u062f\u06cc\u0645\u060c\u00a0\u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc\u06a9\u0647\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0645\u0627\u0631\u06a9\u00a0\u067e\u0633\u00a0\u0627\u0632\u00a0\u062a\u0646\u0647\u0627\u00a0\u0634\u0634\u00a0\u0633\u0627\u0639\u062a\u00a0\u062c\u0646\u06af\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u062f\u0633\u062a\u00a0\u0622\u0644\u0645\u0627\u0646\u00a0\u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u00a0\u0648\u00a0\u06a9\u0627\u0645\u0644\u0627\u064b\u00a0\u0642\u0627\u062f\u0631\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u062f\u0641\u0627\u0639\u00a0\u0627\u0632\u062e\u0648\u062f\u00a0\u06cc\u0627\u00a0\u06af\u0631\u06cc\u0646\u0644\u0646\u062f\u00a0\u0646\u0628\u0648\u062f.\u00a0\u0628\u0646\u0627\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a\u00a0\u0645\u062a\u062d\u062f\u0647\u00a0\u0645\u062c\u0628\u0648\u0631\u00a0\u0634\u062f\u060c\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u06a9\u0627\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645\u060c\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0627\u062d\u0633\u0627\u0633\u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647\u00a0\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645\u00a0\u06a9\u0647\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u06a9\u0627\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645\u00a0\u062f\u0647\u06cc\u0645\u060c\u00a0\u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc\u00a0\u062e\u0648\u062f\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u00a0\u062d\u0641\u0638\u00a0\u0642\u0644\u0645\u0631\u0648\u00a0\u06af\u0631\u06cc\u0646\u0644\u0646\u062f\u0628\u0641\u0631\u0633\u062a\u06cc\u0645.\u00a0\u0648\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0622\u0646\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0628\u0627\u00a0\u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u00a0\u0648\u00a0\u0645\u062e\u0627\u0631\u062c\u00a0\u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u00a0\u062d\u0641\u0638\u00a0\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u0622\u0646\u0647\u0627\u00a0\u0634\u0627\u0646\u0633\u06cc\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u00a0\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u00a0\u0628\u0647\u0622\u0646\u00a0\u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f\u00a0\u0648\u00a0\u062a\u0644\u0627\u0634\u00a0\u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0645\u0627\u0631\u06a9\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u062f.\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u0645\u0639\u0646\u0627\u06cc\u00a0\u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u00a0\u06a9\u0644\u0645\u0647\u00a0\u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc\u062f\u0631\u00a0\u06af\u0631\u06cc\u0646\u0644\u0646\u062f\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0645\u0627\u0631\u06a9\u00a0\u0628\u0631\u067e\u0627\u00a0\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0645\u0627\u0631\u06a9\u00a0\u062c\u0646\u06af\u06cc\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u00a0\u0647\u06cc\u0686\u00a0\u06a9\u0633\u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc\u00a0\u0646\u0645\u06cc\u200c\u062c\u0646\u06af\u06cc\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u00a0\u0646\u062c\u0627\u062a\u00a0\u0622\u0646\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0645\u0627\u0631\u06a9\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u062c\u0646\u06af\u06cc\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u06cc\u06a9\u00a0\u062a\u06a9\u0647\u00a0\u06cc\u062e\u00a0\u0628\u0632\u0631\u06af\u00a0\u0648\u0632\u06cc\u0628\u0627.\u00a0\u0633\u062e\u062a\u00a0\u0627\u0633\u062a\u00a0\u06a9\u0647\u00a0\u0622\u0646\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0632\u0645\u06cc\u0646\u00a0\u0628\u0646\u0627\u0645\u06cc\u0645.\u00a0\u06cc\u06a9\u00a0\u062a\u06a9\u0647\u00a0\u06cc\u062e\u00a0\u0628\u0632\u0631\u06af\u00a0\u0627\u0633\u062a.\u00a0\u0627\u0645\u0627\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u06af\u0631\u06cc\u0646\u0644\u0646\u062f\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0646\u062c\u0627\u062a\u062f\u0627\u062f\u06cc\u0645\u00a0\u0648\u00a0\u0628\u0627\u00a0\u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a\u00a0\u0645\u0627\u0646\u0639\u00a0\u0627\u0632\u00a0\u0622\u0646\u00a0\u0634\u062f\u06cc\u0645\u00a0\u06a9\u0647\u00a0\u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646\u0645\u0627\u0646\u00a0\u062f\u0631\u00a0\u0646\u06cc\u0645\u06a9\u0631\u0647\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u062c\u0627\u06cc\u00a0\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u00a0\u067e\u06cc\u062f\u0627\u00a0\u06a9\u0646\u0646\u062f.\u00a0\u0628\u0646\u0627\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u06a9\u0627\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc\u00a0\u062e\u0648\u062f\u0645\u0627\u0646\u00a0\u0646\u06cc\u0632\u00a0\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645\u00a0\u062f\u0627\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u0648\u00a0\u0633\u067e\u0633\u00a0\u067e\u0633\u00a0\u0627\u0632\u00a0\u062c\u0646\u06af\u060c\u00a0\u06a9\u0647\u00a0\u062f\u0631\u00a0\u0622\u0646\u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u00a0\u0634\u062f\u06cc\u0645\u060c\u00a0\u0622\u0646\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u062f\u0633\u062a\u00a0\u0622\u0648\u0631\u062f\u06cc\u0645.\r\n\u0628\u062f\u0648\u0646\u00a0\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646\u00a0\u0647\u0645\u0647\u00a0\u0634\u0645\u0627\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u0622\u0644\u0645\u0627\u0646\u06cc\u00a0\u0648\u00a0\u0634\u0627\u06cc\u062f\u00a0\u06a9\u0645\u06cc\u00a0\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc\u00a0\u0635\u062d\u0628\u062a\u00a0\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u062f.\u00a0\u067e\u0633\u00a0\u0627\u0632\u00a0\u062c\u0646\u06af\u060c\u0645\u0627\u00a0\u06af\u0631\u06cc\u0646\u0644\u0646\u062f\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0645\u0627\u0631\u06a9\u00a0\u067e\u0633\u00a0\u062f\u0627\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u0686\u0642\u062f\u0631\u00a0\u0627\u062d\u0645\u0642\u00a0\u0628\u0648\u062f\u06cc\u0645\u00a0\u06a9\u0647\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u00a0\u06a9\u0627\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645\u061f\u00a0\u0627\u0645\u0627\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0627\u0631\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u0627\u0645\u0627\u00a0\u0645\u0627\u00a0\u0622\u0646\u00a0\u0631\u0627\u00a0\u067e\u0633\u00a0\u062f\u0627\u062f\u06cc\u0645.\u00a0\u0627\u0645\u0627\u00a0\u0622\u0646\u0647\u0627\u00a0\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646\u00a0\u0686\u0642\u062f\u0631\u00a0\u0646\u0627\u0633\u067e\u0627\u0633\u00a0\u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n