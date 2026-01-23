خبر و دیدگاه

کنایه های درد اور دونالد ترامپ

جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم

         در کنفرانس داووس و خاموشی اروپا

وابستگی نظامی و اقتصادی اروپا به ایالات متحده چنین زبونی را به بار آورد

دونالد ترامپ:

بدون ما، اکنون همه شما به آلمانی و شاید کمی ژاپنی صحبت می‌کردید.

آیا مایلید چند کلمه از «کلمه گرینلند» بگویم؟ می‌خواستم آن را از سخنرانی حذفکنم، اما فکر کردم ،فکر می‌کنم ،خیلی منفی ارزیابی می‌شدم. من احترام زیادی برایمردم گرینلند و مردم دانمارک قائلم. احترام فوق‌العاده. اما هر متحد ناتو موظف استکه بتواند از قلمرو خود دفاع کند. و واقعیت این است که هیچ ملتی یا گروهی ازملت‌ها در موقعیتی نیستند که بتوانند گرینلند را به جز ایالات متحده امن کنند. ما یکقدرت بزرگ هستیم، بسیار بزرگتر از آنچه مردم حتی درک می‌کنند. فکر می‌کنم آنها اینرا دو هفته پیش در ونزوئلا متوجه شدند. ما این را در جنگ جهانی دوم دیدیم، زمانیکه دانمارک پس از تنها شش ساعت جنگ به دست آلمان افتاد و کاملاً قادر به دفاع ازخود یا گرینلند نبود. بنابراین ایالات متحده مجبور شد، ما این کار را کردیم، ما احساسوظیفه کردیم که این کار را انجام دهیم، نیروهای خود را برای حفظ قلمرو گرینلندبفرستیم. و ما آن را با هزینه و مخارج زیادی حفظ کردیم. آنها شانسی برای رسیدن بهآن نداشتند و تلاش کردند. دانمارک این را می‌داند. ما به معنای واقعی کلمه پایگاه‌هاییدر گرینلند برای دانمارک برپا کردیم. ما برای دانمارک جنگیدیم. ما برای هیچ کسدیگری نمی‌جنگیدیم. ما برای نجات آن برای دانمارک می‌جنگیدیم. یک تکه یخ بزرگ وزیبا. سخت است که آن را زمین بنامیم. یک تکه یخ بزرگ است. اما ما گرینلند را نجاتدادیم و با موفقیت مانع از آن شدیم که دشمنانمان در نیمکره ما جای پایی پیدا کنند. بنابراین ما این کار را برای خودمان نیز انجام دادیم. و سپس پس از جنگ، که در آنپیروز شدیم، آن را به دست آوردیم.

بدون ما، اکنون همه شما به آلمانی و شاید کمی ژاپنی صحبت می‌کردید. پس از جنگ،ما گرینلند را به دانمارک پس دادیم. چقدر احمق بودیم که این کار را کردیم؟ اما ما اینکار را کردیم. اما ما آن را پس دادیم. اما آنها اکنون چقدر ناسپاس هستند.

تصویر جنرال عبدالواحد خرم

جنرال عبدالواحد خرم

