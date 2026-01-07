بیانیه مطبوعاتی دیده بان حقوق افغانستان



دیده بان حقوق افغانستان ادامه چهارمین سال ممنوعیت آموزش دختران را محکوم می‌کند

تاریخ: جنوری ۲۰۲۶

دیده بان حقوق افغانستان شدیداً ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را محکوم می‌کند، زیرا این ممنوعیت وارد چهارمین سال متوالی خود شده است. تا کنون ۱۵۷۱ روز می‌گذرد که میلیون‌ها دختر افغانستان از حق بنیادی خود برای ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم محروم مانده‌اند نقضی بی‌سابقه در جهان امروزی و افغانستان یگانه کشور که رسما دختران توسط اداره کنندگان کشور از آموزش محروم شده اند.

از سپتامبر ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم به‌طور سیستماتیک از رفتن به مکاتب محروم شده‌اند و زنان همچنان از دانشگاه‌ها و بیشتر فرصت‌های آموزش عالی و حرفه‌ای محروم‌اند. طبق برآورد سازمان ملل متحد، بیش از ۱.۴ میلیون دختر مستقیماً تحت تأثیر این سیاست قرار گرفته‌اند و ۳ میلیون دختر دیگر در صورت ادامه ممنوعیت ممکن است هرگز به مکتب بازنگردند. این محرومیت عمدی آینده یک نسل کامل را نابود می‌کند و بحران‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را تشدید می‌نماید.

آموزش نه تنها یک حق بنیادی انسانی است، بلکه برای صلح، توسعه و ثبات جامعه ضروری است. محرومیت طولانی‌مدت دختران از آموزش پیامدهای جدی و گسترده دارد، از جمله افزایش ازدواج‌های زودهنگام، فقر، مشکلات روانی و کاهش خدمات حیاتی به دلیل نبود زنان متخصص، خصوصاً در بخش‌های صحی و آموزشی را می توان یاد کرد.

دیده بان حقوق افغانستان از مقامات حاکمان فعلی می‌خواهد فوراً تمام محدودیت‌ها بر آموزش دختران و زنان را لغو کنند و به تعهدات بین‌المللی افغانستان در بخش حقوق بشر احترام بگذارند. ما همچنین از جامعه جهانی، کشورهای اسلامی، نهادهای حقوق بشر و مدافعان آموزش می‌خواهیم تا فراتر از اعلامیه‌های نگرانی عمل کرده و اقدام‌های عملی و هماهنگ برای بازگرداندن کامل حق آموزش دختران انجام دهند.

سازمان حقوق افغانستان

