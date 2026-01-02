اشرف غنی
خواندن این روایت برای هر افغان
روایت ملاقات تاجران افغان مقیم
اشاره: متن روایت از رهگذر قواع
راوی چنین می گوید:
بعد از نماز جمعه در دبی، جناب
بعد از رهنمایی دو محافظ قطری د
داخل یک سالن شدیم که تقریبا گن
حاجی که ازقبل باغنی شناخت داش
غنی گفت: نی از یک طرف.
ببری از من شروع وتا خودش همه ر
غنی به شوخی گفت مرا خو انشالله
همه خندیدند .
غنی تقریبا یک ساعت گپ زد.
در اول گفت؛ چون همه از خود هست
در دور اول ریاست جمهوری هم میخ
از همین سبب، به حکومت مؤقت تن
مارشال دوستم را خواستم با دست
مارشال وعطا که به مزار رسیدند
وخصوصی برایش هدایت لازم دادم و
ساعت ده بجه بود که به کرزی صاح
حالا شما بگوئید که من قهرمان آ
همه درسکوت رفتند ویک چند نفر ا
قضاوت باشما.