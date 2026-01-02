خواندن این روایت برای هر افغان ، تاجیک ، هزاره و ازبیک فرض ا ست!

روایت ملاقات تاجران افغان مقیم دوبی با اشرف غنی، پس از فرار از کابل

اشاره: متن روایت از رهگذر قواع د نوشتاری و دستورات انشایی پرا کنده بود. من متن رابدون کمترین لطمه به محتوای روایت، اندکی ت نظیم کردم.

راوی چنین می گوید:

بعد از نماز جمعه در دبی، جناب حاجی صاحب ببری از تاجران بزرگ گفت بیائید بهدیدن اشرف غنی برو یم. من از غنی متنفر بودم؛ اما چون تعداد تاجران و قراردادی ها از خوست پکتیا، پکتیکا و لوگر ج معا حدود بیست نفر، یک ساعت منز ل زدیم تا جلو یکویلا درابوظبی متوقف شدیم.

بعد از رهنمایی دو محافظ قطری د اخل حویلی شدیم و دونفر افغان م حافظ ما رارهنمایی کرد. مثلی ک ه قبلا برای شان گفته شده بود.. .

داخل یک سالن شدیم که تقریبا گن جایش پنجاه نفر را داشت. روی می زها میوۀ خشکافغانی و میوه تازه وگیلاس های خالی چای قرار داشت . بعد از چند دقیقه انتظار ازدر وازه کوچک دیگر، اشرف غنی با لب اس سفید و واسکت سیاه کم رنگ دا خل آمد و به احوال پرسی و دست دا دن شروع کرد و نزدیک من نشست. و ی از حاجی صاحب ببریخواهش کرد ت ا دیگران را معرفی کند.

حاجی که ازقبل باغنی شناخت داش ت و قراردادی وزارت دفاع بود؛ ب ه شوخی گفت: ازلوگری هایش شروع کنم یا از همو یک سر؟

غنی گفت: نی از یک طرف.

ببری از من شروع وتا خودش همه ر ا معرفی کرد وهر بار به غنی ریی س صاحب میگفت من درعرق آب بودم؛ اما غنی شاد وخرم.

غنی به شوخی گفت مرا خو انشالله که همه می شناسید!

همه خندیدند .

غنی تقریبا یک ساعت گپ زد.

در اول گفت؛ چون همه از خود هست یم (یعنی افغان و پشتون )، من آ ن چه را به شمامی گویم، تاریخ و فرزندان ما وشما آن را به خط زر ین خواهند نوشت و این خدمت بزرگ من که شرق و غرب را به حیرت اند اختم و کاری را به سر منزل مقصو د رساندم که نه امان الله خان تو انست؛ نه داود خان؛ نه داکتر نج یب؛ اینست که تمام سرزمین راماه رانه وعاقلانه از پامیر تا تورغ ندی و از اسلام قلعه تا تورخم و از نورستان تا کابل وقندهار و غزنی و بامیان و ارزگان، به مال ک های اصلی اش سپردم؛ آن هم نه با دستخالی بلکه با قول اردوها، سلاح ومهمات… . این کار ساده نبود.

در دور اول ریاست جمهوری هم میخ واستم؛ وقت اش میسر نشد. در دور دوهم باچند هم فکر دگر چون محب صاحب، فضلی صاحب، داوودزی صاحب ، ستانکزیصاحب ووو به این نتیجه رسیدیم که از شر شمال، رشید دو ستم، تاجیک و اوزبکوهزاره خلاص کنم که فقط یک راه بود وآن هم ح ضور قاطع وفاتح طالب ها وبس.

از همین سبب، به حکومت مؤقت تن ندادم وحکومت عبوری را رد کردم. در صحبتهای خاص، به خلیل زاد ن یز فهماندم که اشتباه بن را تکر ار نکن؛ او هم قبول کرد و اول،ت عرض اردو را منع کردم. دوم، قطع ات را کوچک ساخته به نقاط دسترس طالب سوقدادم واکمالات شان را ضعیف ساختم تا به طالبان تسلیم شوند و طالب جرأت پیداکند. قو م ندان های ولسوالی ها را شخصا تع ین کردم تا به نام عقب نشینی تا کتیکی جاخالی کنند که خیلی خوب پیش رفت و تمام ولسوالی های شما ل را اول پلان کردم. توسط ستانک زی به رهبری طالب ها نقشه داده شده بود. به هیچ قطعه، به جز عق بنشینی اجازه تعرض حتی مدافعه ه م ندادم. شمال تا واخان که یک ط رفه شد، نوبت شهر ها رسید. باید بعضی تغییرات ومصروف سازی آدم ه ا وشخصیت های مؤثر راشروع میکرد م که چنین کردم. مثلا یک پنجشیر ی را وزیر دفاع ساختم تا امرالل ه صالح مصروف شود؛ محقق را آوردم تا هزاره ها مصروف شوند. کدر ه ای بی اعتبار را دورکردم و آدم هایی را که به فرمانم بود مقرر نمودم. در ولایت ها، والی ها را هم از افرادخاص با اهداف خاص م قرر کردم.

مارشال دوستم را خواستم با دست خالی همرای معلم عطا، به شمال ف رستادم؛ اماهیچ اجازه ندارم که قبلا یک مرمی قول اردو به شبرغا ن بفرستند تا که سقوط کرد.

مارشال وعطا که به مزار رسیدند به خاطری که کدام خرابی نشود وغ افل گیر شان کنم؛خودم فوری مزار رفتم ویک بچه قهرمان را به صفت قومندان قول اردو تعین کردم به نام مومند ( ذبیح الله) وبرایش گفتم نام مومند را زنده کنی .

وخصوصی برایش هدایت لازم دادم و جمعه خان همدرد را تحریک کردم و گفتم که وقت انتقام نزدیک است؛ اما عجله نکنی که خرابی نشود. ب ه اسماعیل چنان دام شاندم که مثل موش در تله افتید… خلاصه تا سقوط کابل… شما خود فکر کنید اگرمن امرجنگ می دادم؛ طالب در مقابل کمندو ها مقاومت نمی توان ست چه رسد به قوای هوایی وقول ار دوها … خلاصه وقتی مطمین شدم که قدرت گرفتن افراد شمال محال ش ده وهمه تار مار وفرار کرده اند ؛ نه مارشال مانده ونه شاخ دار وضرورت به انتقال قدرت وحکومت مؤ قت نیست که باز معاون بازی تاجک و هزاره شود.

ساعت ده بجه بود که به کرزی صاح ب زنگ زدم گفتم عبدالله و وزیر دفاع را مصرف بساز تا داخل شدن ط الب ها

حالا شما بگوئید که من قهرمان آ ینده افغانستان هستم یا نی؟ من این قهرمانی را باهمه بد نامی ا ش به دل وجان خریدم البته برای شما قوم ام.

همه درسکوت رفتند ویک چند نفر ا لله اکبر گفت وبعد چند سخن های بی مورد دگری ودزدی دالر… مجلس ختم شد. فقط کاری که از دستم پ وره بود، بدون رست گرفتن وخدای پ امانی طرف موترم رفتم وحرکت کرد م وتا خانه برایش لعنت گفتم .

قضاوت باشما.