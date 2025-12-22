خبر و دیدگاه

ضرورت تصفیه و پاک سازی احادیث

تصویر داکتر فرید یونس داکتر فرید یونسدسامبر 22, 2025
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی
پیشگفتار
درین چند سال اخیر غوغای جهانی در مورد صدق احادیث شریف در جامعۀ افغانی خارج از افغانستان به پا
خاست . من از آقای عبدالعلی نور احراری مترجم صحیح بخاری سه سال قبل دعوت کردم تا در یک مناظره
تلویزیونی سهم گیرد و در مورد اشتباهات که در احادیث رخ داده است، مردم را قانع سازد. بعد از سه سال چون
جنجال زیاد شد بالخره حاضر شد تا درین مناظره مطبوعاتی حاضر شود. تلویزیون که من خدمت می کنم خود
کار ثبت میکند و حال مانند سه سال قبل در یک استودیو نیستم. بعد از موافقه آقای احراری، من نتوانستم مخارج
تمویل برنامه تلویزیونی را دریافت کنم زیرا برنامه باید از یک منبع تمویل میشد و در عین زمان یک عده
دوستان گفتند که با اینکه برنامه درسرتاسرجهان پخش می شود اما بهتر است تبصره ها در مورد حدیث کتبی به
نشر رسد زیرا اول اینکه همه مردم برنامه را نخواهند دید وما یک آرشیف از ثبت برنامه ها که در اختیار مردم به
.شکل عمومی باشد ، نداریم و دوم اینکه نشر آن پایدار خواهد ماند.

دوام مقاله    ahadith-

