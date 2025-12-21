آیا کریسمس همان یلداست؟

ایرانیاران گرامی و دوستان بسیار ارجمندم درود بر شما.

با اندوه بسیار باید بگویم، در این روزهایی که به جشن شادی بخش کریسمس نزدیک می شویم، شهر زیبای سیدنی، و در پی آن همۀ مردم خوب و مهر ورز استرالیا در سوگ از دست دادن شماری از شهروندان خوب یهودی خود نشسته اند.

از زمانی که محمد آیین بیابانی خود را با فرمان کشتار دگراندیشان نهادینه کرد تا به امروز یک روز آفتاب در کرانه یی از زمین فرو ننشست بی آنکه خونی از پیکر بی گناهی بنام الله و رسول بر زمین ریخته نشده باشد.

پیوندهای فرهنگی و داد و ستدهای مردمی میان ما ایرانیان و مردم کهنسال اسراییل پیشینه یی بیش از دو هزار و پانسد سال دارد. من خود در محلۀ یهودیان همدان زاده شدم و در دبستان اتحاد (آلیانس)که با سرمایه و کوشش یهودیان همدان برپا شده بود آموختنی های بایسته را آموختم و در بسیاری از زمینه های زندگی از سرریز مهر و دانش همشهریان یهودی خود بهره بردم. من و خانواده ام امسال در همدردی با یهودیان سیدنی و همۀ دیگر یهودیان جهان جشن کریسمس را برگزار نخواهیم کرد.

بیاد داشته باشیم که کریسمس یک شاد روز بزرگ ایرانی است و کمترین پیوند با عیسای مسیح ندارد. برای آگاهی بیشتر خواهش می کنم نوشتار پیوست را بنگرید و با دیگر یاران خود نیز در میان بگذارید.