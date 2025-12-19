چرا نمیتوان هم ایرانی بود و هم مسلمان

\u0647\u0648\u0645\u0631 \u0622\u0628\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 (\u067e\u062f\u0631) \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0627 \u0633\u0627\u0632\u06af\u0627\u0631\u06cc\r\n\r\n\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\r\n\r\n\u062f\u0648\u0627\u0645 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647\u00a0 \u00a0 \u0686\u0631\u0627-\u0646\u0645\u06cc-\u062a\u0648\u0627\u0646-\u0647\u0645-\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc-\u0628\u0648\u062f-\u0648-\u0647\u0645-\u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646