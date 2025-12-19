خبر و دیدگاه

چرا نمیتوان هم ایرانی بود و هم مسلمان

تصویر هومر آبرامیان هومر آبرامیاندسامبر 19, 2025
0 کمتر از یک دقیقه
هومر آبرامیان نویسنده و پژوهشگر
هومر آبرامیان نویسنده و پژوهشگر

هومر آبرامیان (پدر) پاسدار راستین فرهنگ اصیل ایران زمین در این نوشته در مورد نا سازگاری

های فرهنگ ایران با آموزه های اسلامی توضیحات داده است.

دوام نوشته    چرا-نمی-توان-هم-ایرانی-بود-و-هم-مسلمان

تصویر هومر آبرامیان هومر آبرامیاندسامبر 19, 2025
0 کمتر از یک دقیقه
تصویر هومر آبرامیان

هومر آبرامیان

نوشته های مشابه

دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

زندگی من : قسمت هفتم ‎

دسامبر 16, 2025
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

تاثیرات جهاد افغانستان ‎

دسامبر 17, 2025

فرهنگ تسامح گرای خراسان تاریخی و ستیزه جویی تمدنی طالبان

دسامبر 20, 2025
داکتر اکبر همت فاریابی

حقوق بشر جمهوریت‎

دسامبر 17, 2025

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا