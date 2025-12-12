\r\n\r\n\r\n\r\n\u0645\u0627 \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632\u06cc \u0631\u0641\u062a\u0646\u06cc\u200c\u0633\u062a\u06cc\u0645 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u0645\u06af\u0631 \u0628\u0627\u0631\u062f\u06af\u0631 \u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u0645! \u0646\u0633\u0644 \u0646\u0648 \u0631\u0627 \u0641\u0631\u06cc\u0628 \u0646\u0647 \u062f\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u0641\u0631\u06cc\u0628 \u0647\u0645 \u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0631\u0646\u062f. \u0628\u0647 \u0647\u0631 \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f \u0633\u0631\u062f \u0646\u0647 \u0634\u0648\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0647\u0631 \u06af\u0631\u0645\u06cc \u06af\u0630\u0631\u0627 \u0646\u0647 \u0633\u0648\u0632\u06cc\u062f. \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u06cc\u062f. \u0628\u0647 \u0648\u0639\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0648\u063a \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0648 \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0647\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0631 \u062c\u0627\u06cc \u062f\u06af\u0631 \u0628\u0627\u0648\u0631 \u0646\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0631 \u0622\u0628\u200c\u0631\u0648\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0641\u06a9\u0631 \u06a9\u0646\u06cc\u062f. \u0645\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0639\u0627\u062f\u06cc \u0648\u200c \u0639\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc\u062f. \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0645\u0627\u0631\u0634\u0627\u0644 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0645 \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u062f\u060c \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647\u200c\u06cc \u0636\u06cc\u0627\u06cc \u062a\u0631\u062c\u0645\u0627\u0646 \u0686\u0647\u200c\u06af\u0648\u0646\u0647 \u062c\u0646\u0628\u0634 \u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0636\u0631\u0628\u0647 \u0632\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0647\u200c\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0647\u0645 \u067e\u0627\u0634\u0627\u0646\u06cc\u062f. \u0628\u062f\u0627\u0646\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0644\u0648\u0686 \u0648 \u067e\u069a\u062a\u0648\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062a\u062d\u0641\u0638 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u067e\u069a\u062a\u0648\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0631\u0627\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f \u0645\u0644\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632 \u0628\u062f\u0648 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f\u0634 \u062a\u0627 \u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0631\u0636\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0627\u0633\u062a. \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u06cc\u0686\u200c\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0627 \u062f\u0639\u0648\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0636\u06cc \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0627\u062d\u0645\u0642 \u0647\u0645 \u0646\u06cc\u200c\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0639\u0631\u06cc\u0636\u0647 \u06a9\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0628\u062d\u062b \u0645\u0631\u0632 \u062f\u06cc\u0648\u0631\u0646\u062f \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0644\u0646\u062f \u0634\u0648\u062f. \u0647\u06cc\u0686 \u0634\u0627\u0647 \u0648 \u0647\u06cc\u0686 \u0645\u0634\u0631 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062f\u06cc\u0648\u0631\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0641\u0634\u0627\u0631 \u0646\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0646\u0647 \u0634\u062f\u0647. \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0646\u062c\u06cc\u0628\u060c \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647\u200c\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u200c\u062c\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0648 \u0627\u062d\u0645\u062f\u0632\u06cd \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0642\u0648\u0645 \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u062a\u0648\u0647\u0645 \u067e\u0634\u062a\u0648\u0646\u0633\u062a\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646\u06cc. \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0630\u0647\u0627\u0646 \u0639\u0627\u0645\u0647\u200c\u06cc \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u200c\u0633\u062a.\r\n\r\n\r\n\u062e\u0644\u0627\u0635\u0647!\r\n\r\n\r\n-\u062a\u06cc \u062a\u06cc \u067e\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06af\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0636\u062f \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0628\u062c\u0646\u06af\u062f\u060c \u0646\u0627\u06cc\u0628 \u062c\u0646\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u0628\u062a\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0633\u062a\u060c \u0628\u0647 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646.\r\n\r\n\r\n\u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u06cc \u062a\u06cc \u067e\u06cc!\r\n\r\n\r\n\u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062a\u0631\u0641\u0646\u062f\u06cc\u200c\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc\u0634 \u0631\u0627 \u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0627\u0645 \u062a\u06cc \u062a\u06cc \u067e\u06cc \u0648 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u0646\u060c \u0628\u0647 \u06a9\u0645\u06a9 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0642\u0648\u0645\u06cc\u060c \u0648\u0627\u0631\u062f \u062c\u063a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f. \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647\u200c\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u06cc \u062a\u06cc \u067e\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u200c\u0633\u062a.\r\n\r\n\r\n-\u0634\u062f\u062a \u063a\u0635\u0628 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u060c \u062c\u0627\u200c\u0628\u0647\u200c\u062c\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0632\u06cc \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u06a9\u0648\u0686\u0627\u0646\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0648\u0645\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0686\u0646\u062f \u0686\u0646\u062f \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647.\r\n\r\n\r\n-\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0646\u200c\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647\u200c\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u062b\u0628\u0627\u062a\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0647\u060c \u067e\u0633\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u06cc\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0648\u06a9\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0646\u060c\u200c \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u0631\u0648\u062f. \u0645\u062a\u0642\u06cc \u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc\u060c \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0641 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0646\u0641\u0639 \u062e\u0648\u062f\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u0646\u0641\u0639 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0633\u062a\u060c \u0648\u0627\u0631\u062f \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0646\u062f \u0634\u062f\u0647.\r\n\r\n\r\n-\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0644\u062d\u0627\u0638 \u0627\u0633\u062a\u062e\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0636\u0639\u06cc\u0641\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u200c\u0633\u062a\u060c \u0627\u0632 \u0644\u062d\u0627\u0638 \u0628\u064f\u0639\u062f \u0645\u0633\u0627\u0641\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0627\u060c \u062e\u0637\u0631\u067e\u0630\u06cc\u0631\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0637\u0631\u0627\u062a \u0631\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u067e\u0633\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0634\u062a \u0645\u062a\u0642\u06cc\u060c \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0646\u062f \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a.\r\n\r\n\r\n-\u062a\u0635\u0627\u062f\u0645\u0627\u062a \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647\u200c\u06af\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062f\u0647\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u0686\u0646\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a\u06cc\u0645\u060c \u0627\u06af\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0648\u067e\u0631\u0627\u062a\u06cc\u0641\u06cc\u060c \u0628\u0632\u0646 \u0648\u200c \u0628\u06af\u0631\u06cc\u0632 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0648 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u06cc\u0627\u0628\u062f\u060c \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u200c\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631 \u0633\u0631 \u062f\u0631 \u0646\u0647\u200c\u0645\u06cc\u200c\u0622\u0648\u0631\u0646\u062f\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627\u064b \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u06cc \u062c\u0646\u06af \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0632\u0628\u0627\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0648\u0646\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u062a\u0631\u0648\u0631\u067e\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u0637\u0627\u0644\u0628\u200c\u067e\u0631\u0648\u0631\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642 \u0648 \u063a\u0631\u0628\u060c \u0647\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u06cc\u0630\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u0650 \u0634\u0645\u0627 \u06cc\u0627 \u0647\u0631\u06a9\u0633 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0645\u06a9 \u0639\u0645\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062a\u0648\u0647\u0645\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u200c \u0646\u06cc\u200c\u0633\u062a \u0648 \u062e\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0637\u0644\u200c\u0633\u062a.-\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u0626\u062a\u0644\u0627\u0641\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0648 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0633\u0627 \u06cc\u06a9 \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u06cc\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0647\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f. \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0642\u0637\u0639 \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u062c\u0648\u0631 \u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u062a\u0646\u0647\u0627 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f\u060c \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646\u06af\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u062c\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0633\u062a\u0645\u060c \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0647 \u0646\u0641\u0639 \u062e\u0648\u062f\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n- \u0628\u062d\u062b \u0645\u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0646\u200c\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0644\u0641 \u062a\u0627 \u06cc\u060c \u0647\u06cc\u0686 \u06cc\u06a9 \u062a\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0648 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u06af\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u0634\u0645\u0627 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u062b\u0631\u0648\u062a\u060c \u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06af\u0646\u062c\u0634\u06a9\u200c\r\n\r\n\r\n\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0627\u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0647\u0648\u0627 \u200c\u0648 \u062a\u062e\u06cc\u0644 \u0648 \u062a\u0648\u0647\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0648 \u0633\u0641\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0627 \u0645\u06cc\u062a\u06cc.\r\n\r\n\r\n-\u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062f\u06af\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u200c\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0646\u0627\u06a9\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0632\u062f\u060c \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0628\u0627\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u0646\u0647 \u06af\u0632\u06cc\u062f\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u0633\u062a.\r\n\r\n\r\n-\u062f\u0631 \u0631\u0623\u0633 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u06cc\u06a9 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0634\u0631\u0637 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u062a\u062e\u06cc\u0644\u0627\u062a \u062a\u0627\u0646\u200c\u0633\u062a.\u200c \u0648\u0644\u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u060c \u0644\u06a9\u0646\u200c\u0648\u0627\u0644\u060c \u0645\u062c\u0631\u0645 \u0628\u0627\u0634\u062f \u06cc\u0627 \u062f\u0627\u0648\u0648\u062f\u0632\u06cc \u067e\u0631\u0648\u067e\u0627\u0642\u0631\u0635 \u0627\u062c\u0646\u062a \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646.\r\n\r\n\r\n-\u0686\u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0639\u0628\u0631\u062a \u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f\u061f \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u0631\u0645\u06cc \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062d\u0646\u06cc\u0641 \u0627\u062a\u0645\u0631 \u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0647 \u0632\u062f\u061f \u062e\u06cc\u0631 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0641\u06cc\u0642 \u0627\u062a\u0645\u0631. \u0628\u0627\u0632 \u0647\u0645 \u062f\u0644\u200c\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0623\u0633 \u0628\u06cc\u0627\u06cc\u062f. \u062c\u0646\u062c\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u063a\u0644\u200c\u0632\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u06cc\u062f\u061f\r\n\r\n\r\n-\u0628\u062d\u062b \u0628\u062f\u0628\u062e\u062a\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0645\u0627\u060c \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0646\u0627\u0645\u200c\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0626\u062a\u0644\u0627\u0641 \u062a\u0627\u0646\u200c\u0633\u062a.\r\n\r\n\r\n-\u0634\u0645\u0627 \u0647\u06cc\u0686\u200c\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0647\u200c\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647\u200c\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645\u06cc\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631\u060c \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0645\u0633\u0644\u062d\u0627\u0646\u0647\u200c\u06cc \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639\u060c \u062a\u0633\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u062d\u062a\u0627 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0633\u062e\u0646 \u0646\u0647 \u06af\u0641\u062a\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u0647\u06cc\u0686\u200c \u06cc\u06a9\u200c\u0634\u0645\u0627\u060c \u0634\u0647\u0627\u0645\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u062f\u0648\u0631 \u06af\u0630\u0627\u0631\u060c \u0631\u0641\u062a\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0648\u0647 \u0648 \u06a9\u0645\u0631 \u0648\u0637\u0646 \u062c\u0647\u062a \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n- \u0627\u06af\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0631\u0634\u0627\u0644 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0645 \u0627\u0645\u200c\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u06af\u0631 \u06a9\u0645\u06a9\u06cc \u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u06cc\u0627 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646\u0627\u062a\u06cc \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c\u200c \u0633\u0648\u06af\u0646\u062f \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0627 \u0627\u06af\u0631 \u062f\u06af\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0628 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0628\u06a9\u0648\u0628\u06cc\u062f \u062a\u0627 \u0627\u062d\u0648\u0627\u0644\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n- \u0634\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0642\u0648\u0637 \u062a\u0627 \u0627\u0645\u200c\u0631\u0648\u0632 \u063a\u0631\u0648\u0628 \u062a\u0627\u0646 \u0647\u06cc\u0686\u200c\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0636\u0639 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631\u0635\u062d\u0628\u062a \u0646\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u06cc \u062a\u0636\u0631\u0639 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u0634\u0645\u0627 \u062d\u062a\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u200c\u062d\u0631\u0645\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0628\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0637\u0627\u0644\u0628\u060c \u0644\u0628\u0627\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0628 \u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0647\u0632\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\r\n\r\n\r\n- \u0634\u0645\u0627 \u0633\u0646\u062c\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0631\u0627 \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u062f. \u06a9\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0632\u0646\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0648 \u0647\u0646\u062f \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u064b \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0642\u062f\u0631\u062a \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646\u06cc\u060c \u06cc\u06a9 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0641\u0631\u0636 \u0627\u062d\u0645\u0642\u0627\u0646\u0647\u200c \u0627\u0633\u062a.\r\n\r\n\r\n-\u0647\u06cc\u0686\u200c \u06cc\u06a9 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u060c \u0634\u0647\u0627\u0645\u062a \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c\u200c \u063a\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u06a9\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0642\u0648\u0644 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0628\u06cc\u0634\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0647\u0634\u062a\u0627\u062f \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f. -\u062f\u06cc\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u0631 \u0686\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0686\u0648\u0633\u060c \u0645\u0628\u0644\u063a \u0635\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0644\u06cc \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0635\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647\u200c\u0632\u062f\u0647\u200c\u06af\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0631\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u0644\u0627\u0628\u06cc\u200c\u06af\u0631\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0642\u0627\u0646\u0639 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0644\u0627\u064b \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0686\u0648\u0646 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u062c\u0647\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u200c\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n- \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u06cc \u0631\u0627\u200c\u0628\u0631\u062f\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u06cc\u062f \u06cc\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u06cc\u062f\u061f\r\n\r\n\r\n-\u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0648 \u062e\u0637 \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0634\u0645\u0631\u062f\u0647 \u0646\u0647 \u0634\u062f\u0647. \u0634\u0627\u06cc\u062f \u0647\u0645\u200c\u06a9\u0627\u0631 \u067e\u0646\u062c\u0627\u0647\u200c\u060c \u067e\u0646\u062c\u0627\u06cc \u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u0633\u06cc\u0637\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0648\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc\u062a \u0637\u0627\u0644\u0628.\r\n\r\n\r\n-\u0633\u0642\u0648\u0637 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u0642\u0634 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0646\u06cc\u200c\u0633\u062a \u0648 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062d\u062a\u0627 \u0627\u06af\u0631 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0631\u0648\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f\u060c \u0634\u0645\u0627 \u062c\u0627\u06cc\u200c\u06af\u0632\u06cc\u0646 \u0637\u0627\u0644\u0628 \u0646\u06cc\u200c\u0633\u062a\u06cc\u062f.\r\n\r\n\r\n-\u062d\u0627\u0644\u0627 \u0628\u06af\u0648\u06cc\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0627\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u060c \u06af\u0627\u0645\u200c\r\n\r\n\r\n\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc \u0628\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f\u060c \u0648\u0627\u0631\u062f \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u06cc\u062f\u060c \u06cc\u0627 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0641\u0631\u0633\u062a\u06cc\u062f \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u0627\u06a9\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f\u061f \u0646\u0647.\r\n\r\n\r\n-\u0686\u0648\u0646 \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u06a9\u06cc\u060c \u0622\u06af\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0648 \u062e\u0631\u062f\u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0648 \u06a9\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0631\u06cc\u0632\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u06cc\u0632\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0635\u062a \u0646\u0647\r\n\r\n\r\n\u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u06cc\u062f\u060c \u0647\u0645\u0647\u200c\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0632\u06cc\u0631 \u0628\u063a\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f \u0648 \u0647\u0631 \u062c\u0627 \u0633\u0646\u062c\u0627\u0642 \u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f \u062a\u0627 \u06a9\u0633 \u062f\u06af\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u0627\u0647 \u0646\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f.\r\n\r\n\r\n- \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u060c \u0645\u0627\u0631\u0634\u0627\u0644 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc\u062a \u0631\u0627 \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u0645\u06af\u0631 \u0648\u06cc \u0647\u0645 \u0633\u0648\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u0647\u060c \u067e\u0627\u06cc\u200c\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u062f\u0631\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u06af\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a. \u0627\u0631\u0686\u0646\u062f \u0628\u0627\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0645 \u0648 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u06af\u0641\u062a\u0645\u060c \u067e\u0633\u0627 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0645\u060c \u062c\u0646\u0628\u0634 \u0645\u0646\u0628\u0634\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a. \u0645\u06af\u0631 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u0627\u0645\u200c\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0645 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\r\n\r\n\r\n\u062e\u0644\u0627\u0635\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u06cc\u0627 \u0647\u0631 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u062a\u0627\u0646 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0686\u0634\u0645\u200c\r\n\r\n\r\n\u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc\u060c \u062f\u0647 \u062f\u0647 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u200c \u062f\u0644\u0627\u0631 \u06cc\u0627 \u06a9\u0645\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0648 \u06cc\u06a9 \u067e\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u062c\u0647\u0632 \u062d\u0631\u0641\u0647\u200c\u200c\u06cc\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0648 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0634\u0627\u0646 \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a. \u06cc\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0647\u200c\u200c\u067e\u0631\u0627\u06af\u0646\u06cc \u0628\u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632\u06cc\u062f \u0648\u200c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0646\u0627\u062d\u0642 \u0627\u0645\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0631 \u0646\u0647 \u0633\u0627\u0632\u06cc\u062f\u060c \u06af\u0631 \u0686\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\r\n\r\n\r\n- \u0634\u0631\u0645\u200c\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0645 \u0641\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0686\u0646\u062f\u0635\u062f\u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0631\u0648 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u0633\u0645\u06cc\u0639 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0628\u0627 \u0633\u0647 \u0635\u062f\u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0627\u0628\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u0627\u0645\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0631\u0627 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0639\u0648\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648\u0648\u0648\u2026 \u0644\u0627\u0641\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632\u0644\u0627\u0641\u200c\u200c\u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u062a\u0648\u06cc.\r\n\r\n\r\n-\u0647\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u062f\u0644 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0646\u062f\u200c \u0648 \u0645\u0646 \u06a9\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0642\u0637\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f\u0634 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0645\u060c\u200c \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631\u0634 \u0635\u0631\u0641\u200c\u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0645. \u0686\u0648\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0645\u200c \u06a9\u0647 \u0627\u0648 \u0647\u0645 \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u06a9\u0627\u200c\u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u200c\u0648 \u0645\u0627\u0645\u0627\u200c\u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062a\u0627\u062c\u200c\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 \u0646\u0647 \u0634\u062f. \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0631\u0627\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648\u200c \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0631\u0648\u0632 \u0631\u0627 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u0646\u0634 \u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0648\u0636\u0639 \u0639\u062c\u0648\u0644\u0627\u0646\u0647\u200c\u06cc \u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647\u200c\u06cc \u0644\u06a9\u0646\u200c\u0648\u0627\u0644 \u062f\u06cc\u062f\u06cc\u0645. \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0627\u06af\u0631 \u0633\u062e\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f\u060c \u0628\u06af\u0648\u06cc\u06cc\u062f \u0648\u0631\u0646\u0647 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u062a \u0628\u06af\u0630\u0631\u06cc\u062f\u060c \u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u200c\u06af\u06cc \u0647\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0642\u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0641\u06cc\u200c\u0633\u062a.\r\n\u0628\u062f\u0631\u0648\u062f\r\n