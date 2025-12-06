معانی قرآنی
مثال دیگر برای شما تقدیم می کنم که جالب است
توجه کنید عزیزان در دو معنی رجال .
اکثرا رجال را مردان معنی کرده آند در حالیکه در سوره اعراف آیه ۴۶ مردمان معنی می شود که شامل مرد و زد می شود. سوال نزد من این بود که اگر در آیه مردان باشد پس تنها مردان در اعراف یا مقام های بلند قرار دارند . از قاموس مطلب زیر را یافتم و درین قسمت تفسبر کابلی درست معنی گرده و مردمان گفته است نه مردان که شامل زن و مرد می شود. در آیه اعراف افراد برجسته است .
قاموس چه می گوید ?
« واژه «رجال» به دو معنای اصلی به کار میرود:
1- معنای حقیقی آن «مردان» است.
2- و معنای مجازی آن «افراد برجسته» یا «شخصیتهای مهم» است که شامل هر دو جنس (زنان و مردان) میشود.
مردان: در معنای حقیقی، «رجال» به معنای «مردان» است و جمع «رجل» (مرد) است.
افراد برجسته: در معنای مجازی، «رجال» به معنای افراد بااهمیت و برجسته است. این کاربرد فراگیرتر است و زنان را نیز شامل میشود؛ مانند «رجال سیاسی» که میتواند شامل زنان سیاستمدار نیز باشد. »
دکتر فرید یونس
استاد بازنشسته ای بشر شناسی خاور میانه و مطالعات و فلسفه اسلامی و مفسر تفسیر یونس
جلد اول در سایت آمازون به دسترس علاقمندان اسلام شناسی قرار دارد و جلد دوم زیر کار است و قرار است در تابستان ۲۰۲۶ به چاپ رسد .
کلیفورنیا ، ایالات متحده امریکا