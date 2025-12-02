چندین سال قبل ، که شاید حالا به خاطرش نمانده باشد یا مانده باشد، نمی دانم، عارف جان یعقوبی که فعلا در افغانستان انترنشنل کار می کند از من سوال کرده بود که همین غیرت افغانی چه است ؟ راست بپرسید در آن زمان یک جواب اصولی نداشتم . چند سال بعد ریشه غیرت افغانی را پیدا کردم و در مضامین مختلف یاد آور شدم که از عرب جاهلیه به ما رسیده و چون در افغانستان روحیه و رویه پشتون والی تطبیق می شد قوم گرایی عرب خوب با شرایط قومی افغانی صدق کرد .

بعد از غصب نامشروع قدرت توسط طالبان، غیرت افغانی خوب تر خودش را نشان داد که فهرست وار خدمت تان تقدیم می کنم و قوه مذهبی نکتایی دار ، تنبان دار ، قوم گرای لنگی دار و بدون لنگی و یک عده به نام حضرت، پیر ، مشر ، و عناوین فریبنده که مردم بیچاره همیشه سال‌های سال فریب داده شده اند میخواهند در افغانستان باشد و نمی خواهند افغانستان مدنی شوند زیرا منافع این طبقه استثمارگر به خطر می افتد .

کسانیکه زن خود را کنترل می کنند این غیرت افغانی است .

کسی که همسرش بیسواد است این غیرت افغانی است .

زن باید در خانه باشد و صدایش نه برآید و این غیرت افغانی است .

یک ملا نادان شما را به کفر می‌گیرد و همه خاموش هستند این غیرت افغانی است یعنی ازدواج نامشروع مذهب سنی با قوم پشتون.

یک مرد فریبکار به نام حضرت، پیر و غیره مردم را برای منافع خود مغز شویی می کنند و مردم خاموش هستند و می روند دستان آن مرد فریبکار را می بوسند و همه خاموش هستند و نظاره می کنند این غیرت افغانی است. کسی توجه نمی کند و نمی خواهد اعتراف کند که حالا دوره امان الله خان نیست و این جعل کاری ها ، فریب مردم و مغز شویی مردم به جز سر مردم نادان و بیسواد دیگران قبول نمی کنند و بسیار مضحک معلوم می شود .

آزادی بیان و قلم توسط مذهبیون نادان کنترل می شود و شما حق نوشتن و گفتن را ندارید این غیرت افغانی است .

در موتر که می نیشینید پدر تانرا در چوکیپیشروی می نشانید ، این غیرت افغانی است و مادر تانرا در چوکی عقبی .

اگر خواهر تان کسی را دوست داشته باشد این حق را ندارد زیرا غیرت افغانی اجازه نمی دهد کسی شما دوست داشته باشید .

مغز های تان کنترل می شود این غیرت افغانی است .

فقر و تنگ دستی از صد سال به اینسو غیرت افغانی است .

خرافات را قبول کردن و همه بی تفاوت است غیرت افغانی آست .

اگر زن لت و کوب شود همه خاموش هستند غیرت افغانی است

اگر زن از حق طلاق گرفتن محروم است غیرت افغانی است .

اگر زمین های مردم غصب می شود و مذهبی خاموش است غیرت افغانی است.

نکاح به زور غیرت افغانی است .

دختر جوان را بدون اجاره اش به نکاح مرد شصت ساله نکاح کردن غیرت افغانی است و همه خاموش هستند.

مردم بدون محکمه مجازات می شوند و مذهبی خاموش است غیرت افغانی است. خلاصه هر بدبختی که در کشور است جز غیرت افغانی است .

از همین سبب من میخواهم بی غیرت باشم زیرا این کثافت کاری های مذهبیون و قوم پرستان را به هیچ صورت قبول ندارم . . و این کثافت کاری های مذهبیون که هم دین را بد نام کرده اند و هم مردم را احمق فکر کرده اند از صد سال است دوام دارد .

فرید یونس