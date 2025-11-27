بانو ثریا بها در صفجه ی فیسبوک اش مطلب مهم را در مورد خشونت در جامعه و زن ستیزی چند روز قبل نوشته بود و عکس فرخنده شهید را که به شکل بسیار فجیع و دهشت و وحشت و محکمه صحرایی در پایتخت افغانستان کشته شد ، بنشر کرده بود

من در کامنت نوشتم که دولت های افغانستان از دوره های بسیار دور ناکام ماندند تا مردم را تربیه مدنی دهند. به جوابمن بانو ریبکه سادات چنین نوشت

« Farid Younos بخاطريكه كتاب هاى دينى ومذهبى مردها نوشته كرده بنام خدا كه خداوند اين طور گفته به خاطر قدرت چلاندن خود هيچ كتاب از جانب خداوند نيامده كه زن را لت وكوب كنيد و خلته سياه بندازيد اى واى به حال تمام مسلمان هاى جهان»

من چنین جواب گفتم

« Rabeka Sadat

سلام و عرض ادب

نظر شما قابل احترام است و شما از نگاه حقوقی، . مدنی و حتی شرعی حق دارید که نظر خود را داشته باشید و اما اگر اجازه داشته باشم من هم نظر خود را بنویسم

من مانند شما فکر نمی کنم . در دین که من شناختم. این وحشت و دهشت نیست . دین آمد تا مردم متمدن شوند . دین آمد تا مردم با اخلاق و کرامت زندگی کنند و دین آمد تا مردم عادل باشند . متاسفانه در کشور های اسلامی منجمله افغانستان . یک ازدواج نامشروع بین قوم و مذهب صورت گرفت [ قبلا یک مضمون درین مورد به نشر سپرده ام ] که باعث پسمانی مردم شد . چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد دین نیست. بلکه مذهب است به حمایه قوم . مذهب دین نیست و دین مذهب نیست . دین از طرف خداست که همه اش در سطح جامعه رحم و مهربانی است و مدهب ساخته و بافته انسانهاست و یک ماتم است

ممنون و مدیون و مشکور هستم»

چند روز قبل یک ویدیوی جالب از یک دخترک پاک و معصوم ایرانی پخش شد که به خدا شکایت می‌کرد چرا ما را در میان این همه کرکس و شغال تنها گذاشتی و واقعا ویدیوی جالب است و در میان فارسی زبانان جهانی شد که در دربار خداوند شکایت می‌کرد . در اخیر این متن لطفا ویدیو را که خیلی کوتاه است تماشا کنید

حالا سوال درین است که آیا انسان ملامت است یا خدا ؟ بیایید یک بررسی کوتاه کنیم که آیا خدا ملامت است یا خیر ؟