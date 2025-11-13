به همه امامان گرانقدر مساجد ، مراکز مشوره دهی خانوادگی و موسسات کمک رسانی و جایگزینی به افغانستانی های مقیم امریکا ، اروپا ، کانادا و آسترالیا

متاسفانه به دلایل مختلف طلاق زیاد شده و قسمیکه دیده می شود یک عده مساجد و مراکز نمی توانند و یا جرات نمی کنند تا طلاق را دربن کشور ها بررسی کنند و تصمیم بگیرند و کار خانواده ها را حل کنند. تا حال من چندین پرونده از اروپا و امریکا و کانادا داشته ام که کمک خواسته اند زیرا در گشور که زن و شوهر مقیم هستند کار شان حل و فصل نشده است

با کمال احترام خواهش می کنم که دقیق بدانید که کشور های غربی افغانستان نیست و در بن کشور ها باید قسمی مسایل را بررسی کرد که نه سیخ بسوزد نه کباب و چه زن باشد چه مرد باشد ما باید مشکل شانرا حل کنیم نه اینکه ایشان را پشت نخود سیاه بفرستیم.

الحمدلله شما همه مسایل را می دانید و اما اینکه چرا تطبیق نمی شود ، من نمی دانم.

اولین مسله که به خاطر شما می آورم این است که طلاق فرض است و نکاح سنت. مرد طلاق می‌دهد و زن طلاق میخواهد که‌در شرع خلع می گویند . اگر زن طلاق میخواهذ مرد باید فورا طلاق را بدون معطلی صادر کند. سخنان بیجا و غیر عادلانه و خلاف شرع اسلام که تا مرد طلاق ندهد زن طلاق گرفته نمی تواند قطعا اساس شرعی ندارد. این مسله را احادیث صحیح بخاری و مسلم حل کرده است و استناد ما قرآن مجید و احادیث ثقه حضرت رسول کریم ص است هیچ کس حق ندارد یک زن را یا مرد را از حق آزادی محروم کند .

حالا ،

اگر زن و شوهر در افغانستان ازدواج کردند و به حیث زن و شوهر داخل کشور خارجی شده اند، اینها نزد سیستم زن و شوهر هستند ولو که درین کشور ها دوباره ازدواج نکرده باشند. یا یک مرد یا زن از افغانستان به حیث همسر یا شوهر داخل کشور خارجی می شود نزد سیستم زن و شوهر هستند. وقتی اینها جدا می شوند اول باید از محکمه کشور که زندگی می کنند طلاق را درخواست کنند. طلاق که محکمه خارجی صادر می کند در اسلام هم قابل قبول است و احتیاج به وثیقه طلاق اسلامی نیست. بعضی مردان که شریعت را نمی دانند می گویند آنها طلاق محکمه خارجی را قبول ندارند تا که طلاق اسلامی صورت نگیرد. نخیر ! همانطوزیکه شما در یک وقف ترافیک یا چراغ قرمز توقف می کنید و قانون را مراعات می کنید همه قوانین این کشور ها را باید مراعات کنید، احترام کنید و تطبیق کنید. اگر شما مرتکب یک جنایت می شوید کسی شما را به افغانستان برای محکمه نمی فرستد در همین کشور محکمه می شوید و جزای شما تعیین می شود .

اگر زن و شوهر از طریق دفتر مهاجرت داخل یک کشور نشده اند و نکاح شان در هیچ مرجع ثبت نیست و در کشور خارجی نکاح کرده اند درین صورت شوهر یک وثیقه طلاق را می نویسد، دو نفر شاهد با مشخصات هویت شان به حیث شاهد امضا می کنند و به زن می‌دهد و تمام . اگر زن طلاق خواسته باشد و مرد مقصر نباشد و هیچ مشکل نداشته باشد و مرتکب بی عدالتی نشده باشد باید مهر را زن اگر گرفته باشد مسترد کند. اگر مرد مرتکب بی عدالتی و پایمال کردن حقوق زن شده باشد مهر مسترد نمی شود. باید بدانید که زن نه نوکر مرد است و نه برده زن . مرد این حق را ندارد که پا را در یک موزه کند و بگوید که او طلاق نمی دهد. این حق را ندارد و شما مراکز اسلامی باید در آزادی زن اقدام کنید .

زن و مرد حقوق دارند و بغضی اوقات به هر دلیل که است نمی توانند بسازند و شما مراکز اسلامی باید سهولت را در کار شان فراهم کنید.

دکتر فرید یونس

بنیانگذار دفتر جلوگیری از خشونت های خانوادگی در اتحادیه افغان‌ها

ایالات متحده امریکا