خبر و دیدگاه

بحران _ بخش سوم و چارم

تصویر جنرال عبدالواحد خرم جنرال عبدالواحد خرمنوامبر 5, 2025
0 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم

بخش سوم

دوازدهم : پیشینه تاریخی روابط افغانستان و پاکستان

افغانستان و پاکستان هیچ‌گاه رابطهٔ دوستانه و پایدار نداشته‌اند. از زمان ایجاد پاکستانتوسط بریتانیا در ۱۷۴۷ و جدا شدن آن از هند، این کشور همواره در امور داخلیافغانستان دخالت کرده است. حتی در دوران ظاهرشاه، داودخان، استاد ربانی وجمهوریت، پاکستان آشکارا و پنهان در امور افغانستان مداخله داشته و گاهی بافرستادن تروریست‌ها، رهبران افغانستان را تهدید و به قتل رسانده است.

سیزدهم : دخالت نظامی و تجاوزات گذشته

عساکر ارتش پاکستان در نقاط مختلف افغانستان، مانند خوست و جلال‌آباد، پیشرویکردند اما توسط نیروهای مسلح افغانستان عقب رانده شدند. در زمان جمهوریت،پاکستان موفق شد ۱۷ کیلومتر از خاک کنر و سپین بولدک را تصرف کند و مردم شاهدحملات راکت و توپ‌خانه بودند. طالبان نیز این بار به ابزار پاکستان برای بمبارانپنجشیر و قتل مردم تبدیل شدند.

ایمن الظواهری، معاون القاعده، در کابل کشته شد، و این نشان می‌دهد که طالبان وگروه‌های وابسته به پاکستان، به عنوان ابزارهایی برای نفوذ خارجی عمل می‌کنند.

چهاردهم : ناکارآمدی رهبری طالبان

طالبان فاقد تجربه و دانش لازم برای ادارهٔ کشور هستند. رهبران آنان قادر به ادارهٔجنگ‌های مدرن نیستند و تنها توان مدیریت عملیات‌های کوچک و چریکی را دارند. ملاندیم، وزیر تحصیلات عالی، با اظهارات ضدعلمی و ضدزن، نمونه‌ای از ضعف مدیریتطالبان است.

ادارهٔ ترافیک نیز با روش‌های غیرعلمی و سنتی، مانند خواندن دعا برای صدور لایسنس،باعث حوادث خطرناک و جان‌باختن شهروندان شده است. این نمونه‌ها نشان‌دهندهٔفقدان مهارت و دانش لازم برای ادارهٔ یک کشور مدرن است.

پانزدهم : طالبان و محدودیت‌های مشروعیت داخلی

با وجود اینکه طالبان بخشی از واقعیت جامعه افغانستان هستند، اما هنوز شایستهٔرهبری کل کشور نیستند. حکومت آنان تک‌تباری و تک‌محوری است و از عدالتاجتماعی و تساوی حقوق میان مردم فاصله دارد. این شرایط باعث شده که اتحاد ملیمیان مردم شکل نگیرد و افغانستان همچنان در بحران داخلی و تنش‌های قومی باقیبماند.

شانزدهم : جنگ نیابتی هند و پاکستان‌

جنگ میان طالبان و ارتش پاکستان، در واقع یک جنگ نیابتی میان هند و پاکستان است. پشت این درگیری، نیروهای خارجی قرار دارند؛ آمریکا از یک سو و هند از سوی دیگر. این درگیری نه تنها منطقه‌ای، بلکه بخشی از بازی پیچیدهٔ قدرت‌های بزرگ است که بااهداف سیاسی و اقتصادی عمل می‌کنند.

پاکستان، به عنوان ششمین قدرت نظامی جهان و دارندهٔ بمب اتمی، با حمایت آمریکاتوانسته است ابزارهای نظامی پیشرفته‌ای را به دست آورد، اما فقیر و گرفتاربدهی‌های کلان است. فساد و فحشا، مواد مخدر و افراط‌گرایی در این کشور گستردهاست و توان ادارهٔ بیش از ۲۰۰ میلیون جمعیت را ندارد.

بخش چهارم

هفدهم : نقش افغانستان و طالبان در معادلات منطقه‌ای

طالبان، به رغم ناتوانی‌های داخلی، اکنون نقش کلیدی در جنگ‌های نیابتی منطقه ایفامی‌کنند. آنان به عنوان ابزار پاکستان و در حمایت از تحریک طالبان پاکستانی، در خاکافغانستان علیه ارتش پاکستان عملیات انجام می‌دهند. این درگیری‌ها باعث شده کهمردم افغانستان و پاکستان با بحران انسانی و اقتصادی روبه‌رو شوند.

طالبان، با سیاست‌های زن‌ستیز و مکتب‌ستیز، تنها بر پایهٔ منافع قومی و مذهبی خودعمل می‌کنند. عدم عدالت اجتماعی و تبعیض قومی باعث شده است که مردم متحدنشده و حمایت کامل از دولت طالبان نداشته باشند.

هژدهم : ضعف دیپلماسی و ناهماهنگی داخلی

در سیاست داخلی و دیپلماسی، طالبان فاقد هماهنگی و تجربهٔ لازم هستند. اختلافنظر میان رهبران مانند ملا ندیم و سراج‌الدین حقانی نشان می‌دهد که حتی درونساختار حکومت طالبان نیز اتحاد واقعی وجود ندارد.

نشست‌های استانبول تا کنون نتیجهٔ مشخصی نداشته است و هنوز مشخص نیست کهطالبان در سیاست خارجی به چه سمت و سویی حرکت خواهند کرد. فقدان تجربه ودانش سیاسی، توانایی آنان در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی را محدود کردهاست.

نزدهم : بحران افغانستان و نقش قدرت‌های منطقه‌ای

افغانستان همچنان در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گرفتار است. طالبان، با ضعف مدیریت، نداشتن دانش لازم و دیدگاه تک‌محوری، قادر به ایجاد ثباتو امنیت در کشور نیستند. فساد، تبعیض قومی، ظلم به اقوام غیرپشتون ومحدودیت‌های اجتماعی، مردم را دچار رنج و ناامنی کرده است.

پاکستان با سابقهٔ دخالت‌های تاریخی و امروز به عنوان ابزار آمریکا، بار دیگر تلاش کردهاست نفوذ خود را در افغانستان گسترش دهد. جنگ میان طالبان و ارتش پاکستان، بهجای حل اختلافات، تنها به منافع نیروهای خارجی و بازی‌های نیابتی خدمت می‌کند.

بیستم : پیامدهای انسانی و اجتماعی

مردم افغانستان از فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و بحران‌های انسانی رنج می‌برند. زنان و کودکان بیشترین آسیب را دیده‌اند و حقوق اولیهٔ آنان نادیده گرفته شده است. طالبان با سیاست‌های زن‌ستیز و مکتب‌ستیز، نه تنها آیندهٔ کشور را به خطر انداخته‌اند،بلکه اعتماد مردم را نیز نسبت به حکومت کاهش داده‌اند.

بیست ویکم : چشم‌انداز منطقه‌ای و بین‌المللی

با توجه به منافع هند، پاکستان، آمریکا و سایر قدرت‌های منطقه‌ای، افغانستانهمچنان میدان رقابت و منازعه خواهد بود. نشست‌های بین‌المللی مانند استانبولتاکنون نتایج مشخصی نداشته و آیندهٔ کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

روسیه، هند و کشورهای آسیای میانه واکنش‌های خود را نشان داده‌اند و حمایت‌هاییبرای حفظ ثبات و مقابله با دخالت‌های خارجی انجام می‌دهند. اما تا زمانی که طالبانناتوان از مدیریت صحیح کشور باشند و اختلافات داخلی حل نشود، افغانستانهمچنان در وضعیت بحرانی باقی خواهد ماند.

افغانستان، با تاریخچه‌ای پرتنش و نفوذ گستردهٔ قدرت‌های خارجی، نیازمند حکومتی پایدار، منسجم و عادلانه است. طالبان بخشی از واقعیت جامعه‌اند، اما شایستهٔ رهبری کامل کشور نیستند. تنها با عدالت اجتماعی، احترام به حقوق مردم و کاهش دخالت‌های خارجی می‌توان چشم‌انداز بهتری برای آیندهٔ افغانستان متصور شد.

نکته اخیر اینکه مردیکه در قبال طالبان خوب سیاست  ونبرد می دارد و آنها را در سطح جهان افشا نمود همین خواجه محمد اصف وزیر دفاع پاکستان است که بی پرده ماهیت معامله گری و وابستگی زمامداران افغانستان را به تفصیل گرفت

IMG_3671

پایان

تصویر جنرال عبدالواحد خرم جنرال عبدالواحد خرمنوامبر 5, 2025
0 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد
تصویر جنرال عبدالواحد خرم

جنرال عبدالواحد خرم

نوشته های مشابه

بگرام، تی‌تی‌پی و بازی پنهان: پاکستان و طالبان در دام استخبارات منطقه‌ای

نوامبر 4, 2025
دکتر شکرالله کهگدای سابق استاد دانشگاه کابل

پروپاگاندای شست‌وشوی مغزی در افغانستان و جهان

نوامبر 2, 2025

قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای غلبه بر تروریسم

نوامبر 3, 2025

معامله‌ای که آتش ناامنی را شعله‌ورتر می‌سازد

نوامبر 2, 2025

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا