بخش سوم

دوازدهم : پیشینه تاریخی روابط افغانستان و پاکستان

افغانستان و پاکستان هیچ‌گاه را بطهٔ دوستانه و پایدار نداشته‌ اند. از زمان ایجاد پاکستانتوسط بریتانیا در ۱۷۴۷ و جدا شدن آن از هند، این کشور همواره در ام ور داخلیافغانستان دخالت کرده ا ست. حتی در دوران ظاهرشاه، داود خان، استاد ربانی وجمهوریت، پاک ستان آشکارا و پنهان در امور اف غانستان مداخله داشته و گاهی با فرستادن تروریست‌ها، رهبران افغ انستان را تهدید و به قتل رساند ه است.

سیزدهم : دخالت نظامی و تجاوزات گذشته

عساکر ارتش پاکستان در نقاط مخت لف افغانستان، مانند خوست و جلا ل‌آباد، پیشرویکردند اما توسط ن یروهای مسلح افغانستان عقب راند ه شدند. در زمان جمهوریت،پاکستا ن موفق شد ۱۷ کیلومتر از خاک کن ر و سپین بولدک را تصرف کند و م ردم شاهدحملات راکت و توپ‌خانه بودند. طالبان نیز این بار به ا بزار پاکستان برای بمبارانپنجشی ر و قتل مردم تبدیل شدند.

ایمن الظواهری، معاون القاعده، در کابل کشته شد، و این نشان می‌ دهد که طالبان وگروه‌های وابسته به پاکستان، به عنوان ابزارهای ی برای نفوذ خارجی عمل می‌کنند.

چهاردهم : ناکارآمدی رهبری طالبان

طالبان فاقد تجربه و دانش لازم برای ادارهٔ کشور هستند. رهبران آنان قادر به ادارهٔجنگ‌های مد رن نیستند و تنها توان مدیریت ع ملیات‌های کوچک و چریکی را دارن د. ملاندیم، وزیر تحصیلات عالی، با اظهارات ضدعلمی و ضدزن، نمو نه‌ای از ضعف مدیریتطالبان است.

ادارهٔ ترافیک نیز با روش‌های غ یرعلمی و سنتی، مانند خواندن دع ا برای صدور لایسنس،باعث حوادث خطرناک و جان‌باختن شهروندان شد ه است. این نمونه‌ها نشان‌ دهندهٔفقدان مهارت و دانش لازم برای ادارهٔ یک کشور مدرن است.

پانزدهم : طالبان و محدودیت‌های مشروعیت د اخلی

با وجود اینکه طالبان بخشی از و اقعیت جامعه افغانستان هستند، ا ما هنوز شایستهٔرهبری کل کشور ن یستند. حکومت آنان تک‌تباری و ت ک‌محوری است و از عدالتاجتماعی و تساوی حقوق میان مردم فاصله د ارد. این شرایط باعث شده که اتح اد ملیمیان مردم شکل نگیرد و اف غانستان همچنان در بحران داخلی و تنش‌های قومی باقیبماند.

شانزدهم : جنگ نیابتی هند و پاکستان‌

جنگ میان طالبان و ارتش پاکستان ، در واقع یک جنگ نیابتی میان ه ند و پاکستان است. پشت این درگی ری، نیروهای خارجی قرار دارند؛ آمریکا از یک سو و هند از سوی د یگر. این درگیری نه تنها منطقه‌ ای، بلکه بخشی از بازی پیچیدهٔ قدرت‌های بزرگ است که بااهداف س یاسی و اقتصادی عمل می‌کنند.

پاکستان، به عنوان ششمین قدرت ن ظامی جهان و دارندهٔ بمب اتمی، با حمایت آمریکاتوانسته است ابز ارهای نظامی پیشرفته‌ای را به د ست آورد، اما فقیر و گرفتاربدهی‌ های کلان است. فساد و فحشا، موا د مخدر و افراط‌گرایی در این کش ور گستردهاست و توان ادارهٔ بیش از ۲۰۰ میلیون جمعیت را ندارد.

بخش چهارم