نمکحرامی سران قبایل
سران قبایل ان قدر نمک حرام اند که در این بر خورد های مسلحانه با وجود آنکه سالیان متمادی از بودجه مردم بیچاره افغانستان ازطریق وزارت نام نهاد اقوام و قبایل افغانستان تامین و امتیاز گرفته اند حالا می گویند ما پاکستانی ایم و در کنار ارتش پاکستان قرار داریم .
عشق و جاده یک طرفه را پشتون ها افغانستان بنام لر و بر دارند انطرف پشتون افغانستان را بیسواد و نادان و بی فرهنگ نامیده بیرق پاکستان را بلند داشته شعار زنده باد پاکستان و مرگ به افغانستان سر می دهند و می گویند ما پشتون ایم ولی افغان نیستیم و علاقه نداریم زنده گی بهتر خود را با افغانستان ویرانه تبدیل و یا از آن ویرانه ها ناشی از احماقت درونی شان آنها را با خود ملحق بسازیم دیورند خط شناخته شده ای بین المللی است ادعا پشتون های افغانستانِ ویرانه مردود شمرده می شود .
