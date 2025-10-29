وحشی و مدنی‎

یکی از انتقادات هواخواهان طالب سر من این است که من طالبان را وحشی می گویم در حالیکه آنها مسلمان هستند . مسلمان می تواند دزد باشد. مسلمان می تواند خاین باشد. مسلمان می تواند قوم پرست باشد مثلیکه هستند. مسلمان می تواند شرابی باشد. مسلمان می تواند زن ستیز باشد مثلیکه هستند. و مسلمان می تواند وحشی باشد. ازنگاه زبانشناسی وحشی یعنی غیر متمدن یا غیر مدنی . حالا اگر یک کس زن ستیز است غیر مدنی است زیرا زن ستیزی یک پیشامد مدنی نیست. خداوند زن و مرد را از نفس واحد خلق کرده است. انسان از دید قرآن یک انسان است.

اگر کسی مخالف آزادی بیان و قلم است مدنی نیست زیرا قرآن به ما می گوید علم البیان. هر کسی که مردم را از آزادی بیان محروم می کند مدنی نیست.

اگر کسی مخالف تحصیل زنان است وحشی است زیرا قرآن می گوید و قل رب زدنی علما یعنی الهی بر علم من بیفزای و این آیه برای زن و مرد است.

اگر کسی یک دختر را به زور نکاح می کند وحشی است زیرا پیامبر ص فرموده که هیچ کس حق ندارد که یک زن بیوه و دختر باکره را بدون اجازه اش در نکاح کسی داخل کند.

اگر کسی مخالف کار بانوان است وحشی است زیرا قرآن می گوید که کار هیچ کدام شما را ضایع نمی کنم مرد باشد یا زن باشد ( سوره آل عمران ).

اگر یک کس مخالف سفر مردم است مدنی نیست زیرا قرآن می گوید در زمین خدا سفر کنید.

اگر کسی ضد موسیقی و هنر های زیباست مدنی نیست زیرا موسیقی و هنر های زیبا نه تنها حرام نیست برای سطح فکری و معنوی انسان بسیار سودمند است مخصوصا که پیامبر اسلام موسیقی را تشویق کرده است.

اگر شما ضد شیعه و یا سنی هستید شما غیر مدنی هستید زیرا مذهب ساخته و بافته انسانهاست هر کس حق دارد که یک مذهب داشته باشد و یا مانند من هیچ مذهب نداشته باشد. اگر دیگر مذاهب را شما احترام نمی کنید و یا مذهب خود را بالاتر می دانید ،مدنی نیستند.

معذرت میخواهم شما می توانید پروفیسور باشید، مردم شما را استاد خطاب کنند و یا هر لقب که خوش داری یا دختر و پسر فلانی خان باشی اما اگر موارد را که ذکر کردم یکی را داشته باشی مدنی نیستی و‌درین عصر زندگی نمی کنی. باید خودت را اصلاح کنی اگر در قرن بیست و یکم زندگی می کنی.

تعصب و تبعیض در دنیای امروز یک تکلیفت روحی و معنوی است. ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم . همه پذیری از اصول مدنیت است به جز وحشی گری و غیر مدنی بودن.

هر کار که ضد مدنیت است و شما خود آگاه و ناخودآگاه انجام می دهید متاسفانه شما وحشی هستید یعنی مدنی نیستند. وحشی انتی تز مدنی است. بعضی مردم جاهل نیستند با اینکه جاهل اجتماعی هستند نه توحیدی یعنی خدا را می شناسند و اما همین اشخاص با اینکه جاهل نیستند می توانند غیر مدنی باشند یعنی وحشی باشند. آنانیکه قوم پرست هستند شدید وحشی هستند زیرا قوم پرستی نه تنها غیر مدنی است یک تکلیف روحی است. قوم پرست هرگز پیشرفت نمی کند و در چارچوب رسم و رواج بند مانده است. اینها هم باعث بدبختی خود شده اند و هم اطرافیان خود . طالبان بهترین مثال قوم گرایی و قوم پرستی هستند. افتخار شان در قومیت و لنگی و قواره های ژولیذه است و فکر می کنند بهترین « افغان » هستند.

مطالعه کنید که هر چیز که ضد مدنیت است جلوگیری کنید در غیر آن پیشرفت معنوی و اجتماعی و سیاسی و فکری شما ناممکن است.

فرید یونس