کجا شدند آن وطن‌دوستان دروغین ۱۲ ساعته؟ چه‌گونه است این کارگاه چرخِ درشت، گاه پشت به زین و گاه زین به پشت. گردش دوران آزمون‌‌گاه سرشت‌ها و برخوردهای انسانان است. کاری نه کنیم که ۱۲ ساعت پس از آن رنگ پریده‌ی دم‌بریده شویم. طالب به فرمان پاکستان و آمریکا تن داد، حتا اگر مرز دیورند برای بار هفتادم، به رسمیت شناخته نه شده باشد، هر نوع واژه‌ی‌کاربردی در قرارداد طالب و حاضر شدن طالب به تعظیم برای پاکستان، خودش سندی‌ست به تسلیمی بی‌چون و چرا. زیرا پاکستان با تعریف جغرافیای کامل کشوری در جهان حاضر می‌شود، از جمله در ملاقات‌های تصنعی گویا دو کشور و دو لت!؟ یک‌طرف گروه‌ترورستی به نام دولت و از سوی دگر دولت قانونی با مؤلفه‌های دولت‌‌داری. برای گلوپاره کرده‌های چند روز پیشین وطن‌دوست!؟ شفای کامل زخم‌های خونین شان را خواهانیم و تشکر از طالب که اینان را به پشیزی هم اهمیت نه‌داد.

هوش ‌دارید که شتاب تصنعی و خود را وطن دوست دروغین نشان دادن شرمنده‌گی دارد.

بدرود