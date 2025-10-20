توافق طالبان و پاکستانِ بادار شان
پیشنوشت:
متن قرارد :
نظر به اینکه پاکستان و افغانستان دو کشور اسلامی برادر هستند و هدف هر دو ایجاد روابط مبتنی بر صلح و ثبات و احترام متقابل در منطقه است؛
طرفین (پاکستان و اما-رت اسلامی افغانستان) روی موضوعات ذیل توافق مشترک دارند:
مرحله ۱: امنیت و ثبات مرزی.
۱. هر دو کشور موافق اند که هرگونه تیراند-ازی و یا تحر_یک در مناطق مرزی (چمن، تورخم، غلام خان) فورا متوقف شود.
۲ یک اداره مشترک هماهنگی مرزی ایجاد خواهد شد که تماس مستقیم بین افسران نظامی هردو کشور را برقرار خواهد کرد.
بخش ۲: همکاری علیه تروریسم
۱. افغانستان اطمینان میدهد که خاکش به هیچ گروهی اجازه استفاده از آن را نخواهد داد که علیه پاکستان اقدام کند.
۲ پاکستان در بدل این اطمینان به همکاری با پناهجویان افغان مطابق با اصول انسانی و اسلامی ادامه خواهد داد.
۳. هر دو کشور در مورد تبادل اطلاعات و اقدام احتمالی علیه تحر_یک طا_لبان پاکستان (تی تی پی) و سایر گروه های غیر دولتی توافق دارند.
مرحله ۳: روابط تجاری و انسانی
۱. “دهلیز صلح” جداگانه برای تجارت در مرزهای چمن و تورخم ایجاد می شود.
۲ سیستم پاس مخصوص برای شهروندان عام، تجار و بیماران ایجاد خواهد شد تا رفت و آمد امن باشد.
بخش ۴: آداب رسانه ای و دیپلماتیک
۱. سخنگویان دولت و نهادهای رسانه ای هر دو کشور از اظهارات تحریک آمیز علیه یکدیگر اجتناب خواهند کرد.
۲ سخنرانی بر اساس احترام متقابل و اصول اخوت اسلامی در اولویت قرار میگیرد.
بخش ۵: نگرانی ها و تضمین ها
۱. دولت قطر میزبان و نظارت بر این توافق خواهد بود.
۲ چین و ایران به عنوان کشورهای ضامن از این توافق حمایت می کنند
بخش ۶ : تاریخ انقضا
موافقت نامه از روز امضا اجرا خواهد شد و در ابتدا به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت.
اگر هر دو کشور موافقت کنند، توافق به طور خودکار برای دو سال دیگر تمدید می شود.
