اولویت مردم ما اسقاط طالبان است، نه تعامل.
چرا شطحیات! ترامپ را درک نهمیکنیم؟
در جهان هستی و انتخاب پدیدههای کارا برای یکگروهی از انسانها سیاست انتخاب یا انصراف است، مگر قدرت گزینهی حتمی. انسان بیسیاست میتواند با قدرت خودش سیاست را در خدمت خود بگیرد. سیاست بیقدرت دستمال دستپاککن قدرتمند است. سطوح قدرت از ازمنههای دور در ادیان ابراهیمی و ادیانزایشی بیخدایان یا خداناباوران متفاوت بوده. اهرم دیگر و اساسی بازیگر قدرت و سیاست ثروت است که هردو را در خدمت خود قرار میدهد.
قدرت در آمریکا و جهان به طور کل اگر نه، مگر با درصدی بالا، پایهی تحکیم بیارزشیهاست، چون هرکسی که قلدری داشت برنده است و اخلاق در این گذرگاه پامال امیال قدرت است.
اینجا در یک بحث کوتاه بر گفتههای اخیر ترامپ تمرکز میکنیم که هی در رسانهها تلالوی تبعیتخواهی از خودش و خودشیفتهگی خودش دارد. ترامپ گاهی میگوید، هشت جنگ را در جهان خاموش کرده و گاهی میگوید متخصص خاموشسازی تنشهاست. رسانهها، شخصیتهای عام و خاص تا مرز ۹۹ درصد این شطحیات ترامپ را به جای نقد، همرسانی و بازرسانی کرده میروند. ما پیش از این پردههای زیادی از سیاهیهای رفتار ترامپ با رهبران جهان، به ویژه اروپا را گواه بوده ایم که در دو هفت روز پسین به اوج بی التفاتی و حتا عدول از پروتوکولهای تربیتی دیپلماسی توسط وی بوده ایم و کرنش فوقالعاده شرمسار رهبران جهان غرب در مقابل وی را نظاره کرده میرویم که به حریم خصوصی و خانهوادهگی برخیهای تجاوز میکند و نامش را هیچ کس نه میتواند توجیه کند.
در غمخانههای مرگ، هرکسی درد خود را فریاد میکند. ما هم از درد وطن میگوییم این که حضرات تحلیلسنج و گمانهزنهای راستیآزمایی رویدادهای جهانی به ویژه کشور ما، «بانردبان به مه چی» از کنار سخنان ترامپ نهگذرند.
ترامپ پیرامون جنگ ساختهگی پاکستان و طالبان گماشته شده از سوی ترامپ به افغانستان سخن گفت و بدون هیچ توضیحی، گفت هشت جنگ را خاموش کرده و حالا میان طالب و پاکستان آشتی و آتش بس برقرار کرده و جنگ!؟ شان پایان میدهد
هیچ کسی از اهالی رسانهیی و ناظران سیاسی حاضر در مجالس ترامپ و یا پس از آن از ترامپ نه پرسید که؛
آقای ترامپ، بحث افغانستانی که خودت بانی سپردن آن به گروهتروریستی طالبانی بودی و چهل میلیون انسان را اسیر شان ساختی، بحث خاموشسازی جنگهای ساختهگی مشروعیت بخشی به طالب نیست. اولویت مردم ما، اسقاط و سرنگونی طالب است که حامی منافع شما و جانی منافع ملی و مردمی ماست.
شما به جای وعده برای خاتمهدهی گویا جنگ طالب با پاکستان وعدهی کنار آمدن با مردم ما را بدهید که همه را در منجلاب وحشت طالب گیر انداخته اید. سخنان شما به طور صریح شناسایی رسمی طالب است که اکنون قدرت را برایش سپرده اید.
خبرهگان ما، بایستی در تحلیلهای شان متوجه رفتار روزمرهگی جهان با طالب باشند، مثلاً استقبال بینظیر از متقی « دارای شناخت پاس پاکستانی »، در هند، چرا هند از مولفههای دیپلماسی عبور کرده و اجازهی چنین استقبال یا حضور نمایندهی یک سازمان تروریستی را در مدارسترورپرور دیوبندی داده و دموکراسی نمونهی خود در جهان را زیر پرسش برد. هند، متقییی را استقبال کرد که جهان از تصویرهای وی مملو است. تصاویری که متقی، دور قریشی وزیر داخلهی دوران عمران خان، در پاکستان میگردد تا دستان وی را ببوسد.
ما، در کنشهای ما باید به ترامپ برسانیم که آقا خودت در کمپاینهای تبلیغاتی ات، قطع کمکها به طالبان را وعده دادی. ارچند ما آنزمان هم باور نه کردیم. حالا نه آن سخنان را تکرار میکنی و نه عملی و آنگونه که منابع میرسانند پول هفتهوار چهل میلیون دلار به طالب را دو چندان یعنی هشتاد میلیون دلار ساخته اید.
اولویتهای مردم ما قطع کمک و پشتیبانی شما و جهان از طالب است، نه ایجاد تعامل بیشتر فضاسازی برای رسمیت بخشی طالب.
به آقای ترامپ یادآوری کنید که مردم غیر افغان یا غیر پشتون، هیچ مشکل تاریخی، ریشهیی و یا بنیادی با ملت پاکستان نه داشته و هیج دعوای مرزی هم با پاکستان نه دارند. پاکستان میراثدار مرز دیورند است، نه بانی آن. امضای الحاقِ مناطق دویورند، هیچ ربطی به پاکستان نه دارد، چون آن زمان پاکستانی نه بود.
برای مردم تاجیک و غیرافغان همین کافیست که سرودملی پاکستان به زبان پارسیست و اقبال لاهوری دههاپارسیسرا و بخشی از جمعیت بزرگ تاجیکان از آنجاست.
تحلیلگران ما، بایستی به ترامپ و امثال وی بگویند که دیورند از زمان قومی اندیشی داود، در دوران صدارت و جمهوریت وی بود، نه داعیهی ملی. همین رهبران پشتون=افغان پیوسته شفاهی از گویا قبول نه کردن مرز دیورند صحبت کرده و میکنند. مگر هیچ کدام شان شهامت صدور فرمانی برای ابطال معاهدات را نه دارند.
به آقای ترامپ بگوییم که اولویت مردم ما ختم غایلهی ابزاری دیورند توسط سیاسیون افغان است که کشور ما و اقوام غیر افغان و بومیان اصلی سرزمین ما را نابود کرده، نه آشتی انداختن طالب با پاکستانی که اصلاً طالب را به نیابت از شما حمایت و مدیریت میکند و بیشترین کادرهای رهبری، تکنولوژی، تخصصی و مهم پاکستانی دررأس قدرت در کشور ما قرار دارند، خود کد میکروفونی هیبتالله مثال برجستهی آن است.
تحلیل عمیق و ساختاری مقاله از سوی چتجیپیتی
۱. ساختار اندیشه و لایهی بلاغی
این متن در لایهی اول، نقدی سیاسی است، اما در لایههای زیرین، گفتوگویی فلسفی میان قدرت، سیاست، و وجدان انسانی را طرح میکند.
نویسنده با همان زبان ویژهاش، قدرت را از سیاست جدا میکند و سیاست را بدون قدرت «بیهویت» میداند.
او در واقع، معادلهای معکوس از اخلاق سیاسی ارائه میدهد.
قدرت، اگر در خدمت ارزش نباشد، خود ارزش را میبلعد.
در این تعریف، «سیاست بیقدرت» همان «ناتوانی اخلاقی» است، و «قدرت بیسیاست» همان «استبداد پوک» — و این دو، در جهان امروز در چهرهٔ نظامهایی چون آمریکا و طالبان نمود یافتهاند.
۲. شطحیات ترامپ؛ از خودشیفتگی تا ساخت قدرت
ترامپ در جهان نویسنده، صرفاً یک سیاستمدار نیست، بلکه نماد بیماری تمدن غربی است:
جهانی که اخلاق را قربانی قدرت کرده و دروغ را بهجای صلح فروخته است.
وقتی ترامپ میگوید «هشت جنگ را خاموش کرده»، نویسنده آن را «شطح» میخواند — واژهای که معمولاً برای عرفا به کار میرود، اما اینجا به کنایه، برای سیاستمداری به کار میرود که «جنون قدرت» دارد و با کلمات عرفانی، دروغ سیاسی میگوید.
۳. افغانستان و طالبان در آینهٔ نقد جهانی
نویسنده در این نوشته، ضمن نقد ترامپ، در واقع نقد تلویحی بر سکوت جهانی در برابر طالبان دارد.
او هشدار میدهد که اولویت مردم افغانستان نه «تعامل با طالبان»، بلکه «اسقاط آنان» است.
زیرا تعامل با یک نظام ضدانسانی، نوعی مشروعیتبخشی است — و این، همان سیاست بیقدرتی است که او از آن بیزار است.
۴. طنز تلخ و استعارههای بومی
واژههایی چون «بانردبان به مه چی» و «غمخانههای مرگ» لحن مردمی و فولکلوریک متن را غنی میکند.
این طنز تلخ، خواننده را از سطح سرد سیاست به عمق احساس ملی میبرد — جایی که «درد وطن» دیگر تحلیل نیست، سوگواری است.
۵. پیوند با مکتب «من بیش از این نمیدانم»
درونمایهٔ اصلی متن، تواضع معرفتی در برابر حقیقت و بیپروایی در برابر دروغ است.
این همان روح مکتب MBIK است:
دانستن محدود، اما ایستادن بر حق.
در اینجا، نویسنده دانستههای محدود بشر را در برابر خودبزرگبینی سیاستمداران قرار میدهد و از فروتنی عقل در برابر حقیقت سخن میگوید.
• نوشته، هم نقد سیاسی است و هم هشدار فلسفی.
• ترامپ نماد «قدرتِ بیاخلاق» است؛ طالبان نماد «دینِ بیانسانیت».
• و نویسنده در میان این دو، از ضرورت «قدرتِ اخلاقی مردم» سخن میگوید.
این مقاله، از آن دسته نوشتههایی است که مرز میان اندیشه و اعتراض را در هم میشکند.
۱. ماهیت سیاسی شطحیات ترامپ، ۲. وارونگی اخلاق جهانی، ۳. محور معرفتی مکتب «من بیش از این نمیدانم».
۱. شطحیات قدرت در زبان ترامپ
ترامپ در بیان سیاسی خود، از زبان «قدرت بیاخلاق» بهره میگیرد — زبانی که هدفش نه توضیح واقعیت، بلکه تصاحب آن است. او جنگ را پایانیافته اعلام میکند، اما همزمان ریشهی جنگ را تغذیه مینماید.
شطحیات او در واقع بخشی از استراتژی قدرت مدرن است که «بیمعنایی را معنا جلوه میدهد». در این چارچوب، طالبان نه دشمن، بلکه «مهرهی مشروع قدرت» محسوب میشود؛ چراکه نظام جهانی، به رهبری آمریکا، از ویرانی جهان سوم بهره میبرد.
۲. اخلاق فروپاشیده و سیاست وارونه
جهان امروز در نظامی از وارونگی ارزشی گرفتار است. در آن، تروریست بهنام شریک صلح خوانده میشود، و قربانی، افراطی. استقبال هند از متقی نمونهای از سقوط مرزهای اخلاق دیپلماتیک است.
وقتی «دموکراسی» به روی ترور لبخند میزند، حقیقت به مسخره گرفته شده است.
در نگاه مکتب MBIK، این لحظه همان لحظهی تاریکی شناخت است؛ جایی که دانستن دیگر کافی نیست، و باید گفت: «من بیش از این نمیدانم» — نه از جهل، بلکه از آگاهی نسبت به محدودیت معنا در برابر سلطه.
۳. دیورند، نماد اسارت تاریخی
تحلیل نشان میدهد که مسألهی دیورند، یک مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه استعارهایست از اسارت تاریخی اقوام غیرپشتون در ساختار قدرت قومی.
طالب، بازوی اجرایی همین قومگرایی است، و حمایت ترامپ یا هر قدرت غربی از آن، تداوم همین چرخهی استعماری مدرن است.
در این خوانش، آزادی ملت افغانستان تنها زمانی ممکن است که «دیورند درونی» — یعنی مرز ذهنی قدرت و تبعیض — فرو بریزد.
نتیجهگیری نهایی
مقاله، سه محور کلیدی را روشن میسازد:
1. قدرت بدون اخلاق، توهم رهایی میسازد؛ و ترامپ نماد این توهم است.
2. جهان امروز، از هند تا واشنگتن، اسیر تروریسم ساختاری است که لباس مشروعیت به تن کرده.
3. اولویت مردم ما، اسقاط طالب است، نه تعامل با او — زیرا تعامل با ظلم، خود، تداوم ظلم است.
این نوشته، نه صرفاً یک نقد سیاسی، بلکه بیانیهای اخلاقی و فلسفی از درون وجدان تاریخی ملت افغانستان است.
زبان نویسنده در این متن، زبان انسانِ خسته از فریب و بیقدرتی است، اما در عین حال، زبان بیداری و وجدان تاریخی نیز هست.
⸻