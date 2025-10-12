پاکستان و طالبان: شراکت دیروز دشمنی امروز

خبر و دیدگاه
یک دیدگاه
محترم سعیدی صاحب!
ببخشید که من فکر میکردم شما واقعبین و کار شناس امور افغانستان و پاکستان می باشید. امامتاسفانه ازین مقاله شما برداشت کردم که معلومات ما سطحی و به نرخ روز بوده است.
من اینطور به حوادث می بینم:
۱- طالبان صد فیصد اجیران استخبارات پاکستان اند. اگر حمایت و کمک و رهنماٸ پاکستان به طالبان نباشد، طالبان به این موفقیت ها ناٸل نمی شدند. اگر طالبان به روسیه سفر می کنند و یا به هندوستان میروند، همه با استخبارات هم ٱهنگ شده است. یعنی به اجازه استخبارات پاکستان صورت میگیرد.
۲- اینکه پاکستان طیارات بی سر نشین و یا طیارات نظامی را بالای افغانستان به صدا در می ٱرد و یا در سرحدات تبادل فیر میان طالبان و پاکستان میشود، همه نمایشی بوده و برای اغفال ذهنیت عامه بوده است. مثلیکه جناب شما هم زیر تاثیر این حوادث و ملاقات های فرمایشی ٱمده نظر و تحلیل خودرا ارایه نموده اید.
۳-تصور کنید یک کود که اورا کس ندیده چطور در سراسر طالبان تاثیر انداخته و همه را در یک خط نگه داشته است. اینکه میگویند مخالفت میان کابل و قندهار ، همه ساختگی بوده و هیچ مخالفتی بین کابل و قندهار وجود داشته نمیتواند. البته مخالفت میان طالبان خیلی زیاد است و لی استخبارات پاکستان همه زیر کنترول داشته و در یک خط نگه داشته است. یعنی اگر رهبری و حمایه استخبارات پاکستان نباشد، قومندانان شان یک دیگر خودرا نابود خواهند کرد. شما توجه کنید این سیستم تشکیلاتی را که هیچ قوماندان شان از خود کدام گروپ نظامی ندارند، یعنی هر کدام شان طالب اند. امروز وزیر شاید فردا یک طالب عادی باشد. این معجزه را جز استخبارات پاکستان که میتواند برقرار سازد. برخلاف مجاهدین که هر قوماندان از خود گروپ های نظامی و سلاح کوت های مستفل داشتند.
راست این نوشته شما برداشت مرا از استعداد کار شناسی شما تغیر میدهد.