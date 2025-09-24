با حرمت به آقای خالد ذکریا وعمر گرامی درین پست اختلاط التباس وادغام موضوع مرکزی, افهام و تفهیم را بغرنج تر کرده است. پسوند ستان تنها منحصر به کشور های آسیای مرکزی و افغانستان نیست سایر دول وقلمرو ها نیز ازین پسوند مانند هندوستان پاکستان صربستان بلغارستان استفاده کرده اند. ثانیا نام گذاری هویت قومی بر قلمرو ها بر طبق عنعنه ی مورد پسند به اعتبار اکثریت ساده رایج و معمول است ،که این اکثریت در همه قلمرو های با پسوند ستان معتبر است جز افغانستان. در میهن بومی ما ، افغان به عنوان یک قوم وتبار در ردیف سایر اقوام با مولفه وشاخص های منحصر به خود زنده گی واقامت دارد وبخش جدایی ناپذیر ماست. اما این هویت از اکثریت ساده ی قومی نماینده گی نمی کند وظرف یک قرن وسی سال در آغاز توسط بریتانیا و روسیه تزاری، این هویت جعل ودر ادامه توسط زمام داران افغان ونخبه های سر در قبیله با چنگ و دندان بر کشور اقلیت ها با هزاران ترفند دروغ و حتی تسجیل در قوانین اساسی تحمیل گردید. جالب تر از همه آن است که در قلمرو های با اکثریت ساده، تابعیت با هویت قومی هیچ ارتباطی ندارد و تابعیت با دقت حقوقی در قوانین اساسی این کشور ها فورمول بندی شده است وآن رابطه ی سیاسی شهروند با قلمرو ویا خاک است نه حتی با قوم دارای اکثریت ساده.به عبارت دیگر درین کشور ها اجباری وجود ندارد که شهروندان الزاما قزاق قرغیز اوزبیک تاجیک ویا ترکمن وهندو مسمی شوند،بلکه به شهروندان این قلمرو ها هندی پاکستانی تاجیکستانی اوزبیکستانی قزاقستانی قرغیزستانی وترکمستانی اطلاق می گردد. یعنی هر کس که از هندوستان است هندو نیست.عین این روال در مورد سایر کشور ها هم صدق می کند . به قول استاد عزیز آریانفر در کشور گاو شتر پلنگی از یک سو اکثریت عددی ساده در شاخ آهو و تاق نسیان تاریخی پنهان واز جانبی با سی فیصد نفوس ،افغان در قلمرو میهن با دیده درآیی هویت یکی از اقلیت ها را برخلاف همه موازین حقوقی وتعاملی به هویت همه گانی از مجرای زور وتحمیل با کمک بیرون ارتقا وسپس آن را به تدریج در سطح قانون اساسی تسجیل کردند.مسخره تر آن که زعامت ها و نخبه گان به شدت قوم گرا وفاشیست مشرب افغان حتی در دستبرد به تعریف تابعیت که رابطه ی شهروند با قلمرو ویا خاک در قوانین اساسی دول طبق اصل پذیرفته شده ی جهانی است ،در سرزمین خداداد این رابطه را با درک نازل و غرض حفظ انحصار گرایی وتمامیت خواهی به قوم افغان که یکی از اقلیت های میهن است گره ی ناچسپ زده اند. به همین دلیل مدت هاست که آقای یاور یکی از تیک تاکران جوان میهن در داعیه عادی حق استقلا ل هویتی، ناشیانه مورد اهانت وسنگ باران قومی اعم از عاقل جاهل بی سواد وباسواد قرار دارد . بادرود