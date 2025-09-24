صادق هدایت نویسنده و مترجم ایرانی بود

خبر و دیدگاه

هدایت از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران و نیز روشنفکری برجسته بود . او را همراهِ محمدعلی جمال‌زاده، بزرگ علوی و صادق چوبک یکی از پدران داستان‌نویسی نوین ایرانی می‌دانند.
جملات و سخنان صادق هدایت
—————
جرم جهنمیان سکس و مشروب بود و پاداش بهشتیان سکس و مشروب
آیندگان ما به سادگی ما میخندند
******
فاحشه بسترش را می بوسد٬ ورزشکار چهار گوشه ی زمین را وآخوند قرآنش را
نان از هر کجا که باشد مقدس است٬ باید بوسید
******
مردم باید گشنه٬ محتاج٬خرافاتی و بیسواد بمانند تا مطیع ما باشند
******
روشنفکر کسی است که چیزی جذابتر از سکس کشف کرده باشد
******
در سرزمینی که سایه ی آدم های کوچک٬ بزرگ شد٬ در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است
******
اگر برای مسلمان گفته شده بود که به جای ۱۷ رکعت نماز ۱۷ دقیقه مطالعه کند٬ امروز نه تنها هیچ مسلمانِ بی سواد وجود نداشت٬ بلکه هیچ مسلمانی وجود نداشت\
******
بهشت- بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست . کشوری که نام قبرستان هایش بهشت است٬ معلوم است مردمش درچه جهنمی زندگی می کند
******
روزی که خرافات از درِ دین وارد شد
خِرد و تفکر از درِ جمجمه به پرواز در آمد
******
می خواهم هر آنچه که از کودکی به خوردم دادند ٬ روی خود شان استفراق کنم
******
ما چقدر به سادگی نیاکان خود خندیدیم. روزی می آید که آیندگان به خرافات ما خواهند خندید
******
خدا پرسید میخوری یا میبری؟
منِ گرسنه گفتم; میخورم
چه میدانستم لذت ها را میبرند٬ حسرت ها را میخورند
******
با عجله راه میرفتم که محکم به چیزی خوردم٬ آدم بود٬ منتظر بودم پرخاش کند
لبخندی زد و رفت
به گمانم انسان بود
******
هر کس به سهم خود از دنیا چیزی بر میدارد
من از دنیا دست برداشتم
******
بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیاست
******
مردم هرچه بکارند همان را درو میکنند
******
تنها مرگ است که دروغ نمی گوید
******
من از برهنگانِ تن فروش بیزار نیستم
از پوشیدگانِ شرف فروش بیزارم
******
در کشوری زندگی میکنم که سخن گفتن و درست اندیشیدن جرم است
******

