متن صحبت جنرال ار کانحرب عبدالواحد خرم به مناسبت هفته شهید در شهر آمستردام هالند

خانم ها و اقایون

از نام خود و چند تنی از همفکرانم در شورایعالی تاجیکان – بریتانیا سخن چندی حضور شما تقدیم می دارم

امروز در این ماه سنبله، در هفت ه‌ای قرار داریم که به نام هفته شهید یاد می‌شود. هفته‌ای که ن ه تنها یک یادآوری ساده نیست، ب لکه تجدید پیمانی است میان ما و تاریخ‌خونبار کشور مان، میان م ا و خون سرخی که برای آزادی، اس تقلال و عدالت اجتماعیریخته شد.

در این روزها ما باید با خضوع و احترام سر تعظیم در برابر شهدا فرود آوریم؛ آنان که باخون‌شان تاریخ ما را نوشتند، آنان که چ راغ راه نسل‌های آینده شدند.

اما یک نکته را نباید فراموش کن یم‌ که تجلیل از این روزها تنها با نصب عکس و برگزار یمراسم پر زرق‌وبرق معنا پیدا ن می‌کند. تجلیل واقعی آن است که ما درس‌های خونشهدا را بیاموزیم و به نسل‌ها منتقل کنیم. اگر ا ز خون شهدا عبرت نگیریم و اگرآر مان‌های‌شان را دنبال نکنیم، بز رگ‌ترین خیانت را در حق آنان مر تکب شده‌ایم.

شهدا را باید به‌عنوان الگو نگا ه کرد؛ اما هرگز نباید آنان را به مقام پرستش رساند. چراکه پرس تش انسان‌ها بدعت است. شهدا بند گان مخلص خدا بودند و با ایمان وایستادگی شهید شدند. یادشان جا ویدان باد، اما ما باید آنان را انسان‌هایی بزرگ بدانیمنه خدای انی دست‌نیافتنی.

در تاریخ پر از زخم افغانستان، ما میلیون‌ها شهید داده‌ایم و م یلیون‌ها زخمی و آواره داشته‌ ایم؛ چه در برابر تجاوز شوروی، چه در جنگ‌های بغاوتگران داخلی ، چه در برابرتروریسم منطقه‌ای. این خون‌های ریخته شده، مسئولتی سنگین بر دوش ما می‌گذارد.

در میان نام‌های درخشان کاروان شهیدان، استاد برهان‌الدین ربان ی و احمدشاه مسعودجایگاه ویژه د ارند. استاد ربانی قربانی توطئه‌ های داخلی شد و احمدشاه مسعود، دراوج نبرد مستقلانه علیه تروری سم منطقه به شهادت رسید.

مسعود، فردی عادی نبود. او نه س ال وزیر دفاع افغانستان و هم‌ زمان رهبر مقاومتملی بود. او یک چریک نامدار جهانی بود، یک شخص یت کاریزماتیک عسکری، و یکاسترا تژیست بزرگ که توانست مکتب نظام ی افغانستان را متحول سازد و حت یروش‌های جنگی در بسیاری از کشو رها را تحت تأثیر قرار دهد.

۲۴ سال از شهادتش می‌گذرد، اما هنوز هم مردم در سراسر کشور و ح تی بیرون ازمرزها، با گردهمایی‌ های بزرگ یادش را گرامی می‌ دارند. این استمرار یادمان، در تاریخافغانستان بی‌نظیر است.

نام احمدشاه مسعود همواره در کن ار رهبران بزرگ جنگ‌های آزادی‌ بخش جهان چونارنستو چه‌گوارا و فیدل کاسترو برده می‌شود. نویسن دگان خارجی، خبرنگاران ایرانی و اندیشمندان جهانی، بارها کارنام ه‌اش را ستوده‌اند. در هند جاده‌ ای به نام او نام‌گذاریشد و کتا ب‌های متعددی درباره زندگی و مب ارزاتش نوشته شده است.

اما یک واقعیت تلخ وجود دارد: برخی تاریخ‌نویسان ما، گاهی در برابر سلاطینافغانستان سکوت کرد ه‌اند، اما تنها به نقد از احمدشاه مسعود افتاده‌اند. ا ین نشانمی‌دهد که ما هنوز به بل وغ تاریخی نرسیده‌ایم؛ زیرا درک عدالت تاریخی، نیازمند دیدنهمه ابعاد است، نه انتخاب گزینشی.

در بیست سال جمهوریت، متأسفانه بسیاری از یاران مسعود با بلند کردن عکس او، تنهابه نام و نماد ش دل بستند، اما روح او را نا‌ آرام ساختند. آنان به جای ادامه راه جهادبزرگ، گرفتار دنیا، قد رت، زراندوزی و معامله شدند و ه فته شهید را به مراسمی بی‌روحو بی‌برنامه بدل کردند.

مسعود شهید در همان ایام زندگی و زعامت اش بسیاری از همراهانش را شناخته وگفته بود:

»کلاه کج ماندم، کلاه کج کردید، اما خیانت و زر اندوزی نکردم، شما چرا خیانت میکنید؟«

امروز ما باید صادقانه از خود ب پرسیم: آیا واقعاً ادامه‌دهنده راه شهیدان هستیم؟ یاتنها در مر اسم‌ها نام‌شان را بر زبان می‌ آوریم و در عمل، فراموش‌شان کرد ه‌ایم؟

هفته شهید فرصتی است برای تجدید عهد؛ فرصتی است برای بیداری و تعهد دوباره. بیایید به نسل‌های آینده بیاموزیم که شهید شدن اف تخار است، اما مهم‌تر از آن، اد امهدادن راه شهیدان در عمل است: راه عدالت، آزادی، عزت و استقل ال.

احمدشاه مسعود، استاد ربانی، و هزاران شهید گمنام دیگر، همه بر ای این کشور جاندادند تا ما امر وز بتوانیم با سربلندی سخن بگوی یم. وظیفه ماست که یادشان را نه فقط در قاب عکس، بلکه در رفتار و کردار خود زنده نگاه داریم.

پس بیایید امروز یک بار دیگر عه د ببندیم:

که یاد شهدا را به نمایش ظاهری محدود نسازیم.

که راه آنان را در عدالت‌خواهی و مقاومت ادامه دهیم. خون‌شان ر ا پاس بداریم و بهنسل‌های آینده منتقل کنیم. چه سخن راهبردی و واقعیت های از شرایط کنونی

ما دنبال انسجام و اقتدار ایم آنچه شهید احمد شاه مسعود انجام داد و ساختار شکست

برای شکست یک ساختار خسته کن و سه قرنه هر آنچه خرابی هم صورت گرفته باشد امر طبیعی است

تاریخ افغانستان مملو از چنین حوادث است پیروزی بدون قربانی حاصل نمی شود یک گپ اش خیلی خوشم می اید

«نه مردید ، نه کشته شدید و همه زنده اید شما را چه شده است که تحرک ندارید تا اینجا نشستن چرا در ولایت نمی شنید » این را گویند حد اعلی مورال دارای و مورال دادن

ما دنبال پنجشیر و کندهار یکسان است نیستیم

ما را اینکه اولین شهدا در پنجشیر پشتون ها بودند اما فراموش نکنیم اول شهید ضد تروریسم احمد شاه مسعود بود.

چهار سال قبل جنرال عبدالودود ذره ، انجنیر بهلول و فیهیم دشتی را نیز نباید فراموش کرد .

طالبان تبار گرایان و افراطیون دینی اند .

در یک هزار ویکصد کادر رهبری شان صد تن غیر تباری شان است .

ما شعار افغانیت و اسلامیت تیپ طالبانی را تایید نمی کنیم که در آن مکتب ستیزی ، زن ستیزی و فارسی ستیزی باشد .

ما نباید دنبال معاونییت خواهی باشیم و اگر این مبارزه دو صد سال دوام هم کند.

ما افرادی را سراغ داریم که اگر هیبت الله به حیث معاون اش قبول کند از همین لندن با وی می پیوندد .

به معامله گران دیگر نباید اجازه داد تابا خون شهدا و آرمان احمد شاه مسعود شهید معامله کنند .

پولداران فراری جمهوریت جبهه مقاومت و سازمان ها و انجمن ها و قلم بدستان ضد طالبی را حمایت نمی کنند .

کشور آرام آرام در چهار سال از افراد باسواد و روشن تخلیه گردید این بزرگ ترین جفا تاریخی است .

در مدرسه های دینی تعلیمات تروریستی آموزش داده می شود .

کشور عملا توسط استخبارات پاکستان اداره می شود .

هیچ چیز در سرزمین ما ملی نیست .

احمد شاه مسعود وابسته شرق وغرب نبود ، اعتدال گرایی روش هر سیاست مدار لایق است .

غرفه های سیاسی در بیست سال برای کرسی و پول به خون شهدا معامله کردند .

احمد شاه مسعود را نامیدن احمد شاه افغان خیلی سوال بر انگیز است .

متاسفانه با امکانات زیاد دوران جمهوریت پروسه تحقیق شهادت امر صاحب و استاد شهید را دنبال نکردند چون بر کرسی ها لمیدند .

روح همه شهدا تاریخ افغانستان ش اد، راه‌شان پر رهرو، و آرمان‌ شان همیشه زنده باد.

با یک شعر اقبال لاهوری از کتاب «ارمغان حجاز »ص ۴۸۱ سخنان خود را خاتمه می بخشم :

دو صد تا در این محفل سخن گفت

سخن نازکتر از برگ سمن گفت

ولی با من بگو آن دیده ور کیست ؟

که خاری دید و احوال چمن گفت

با درود ها