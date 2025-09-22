متن صحبت جنرال ار کانحرب عبدالواحد خرم به مناسبت هفته شهید در شهر آمستردام هالند
خانم ها و اقایون
از نام خود و چند تنی از همفکرانم در شورایعالی تاجیکان – بریتانیا سخن چندی حضور شما تقدیم می دارم
امروز در این ماه سنبله، در هفت
در این روزها ما باید با خضوع و
اما یک نکته را نباید فراموش کن
شهدا را باید بهعنوان الگو نگا
در تاریخ پر از زخم افغانستان،
در میان نامهای درخشان کاروان
مسعود، فردی عادی نبود. او نه س
۲۴ سال از شهادتش میگذرد، اما
نام احمدشاه مسعود همواره در کن
اما یک واقعیت تلخ وجود دارد: برخی تاریخنویسان ما، گاهی در
در بیست سال جمهوریت، متأسفانه
مسعود شهید در همان ایام زندگی
»کلاه کج ماندم، کلاه کج کردید،
امروز ما باید صادقانه از خود ب
هفته شهید فرصتی است برای تجدید
احمدشاه مسعود، استاد ربانی، و
پس بیایید امروز یک بار دیگر عه
که یاد شهدا را به نمایش ظاهری
که راه آنان را در عدالتخواهی
ما دنبال انسجام و اقتدار ایم آنچه شهید احمد شاه مسعود انجام داد و ساختار شکست
برای شکست یک ساختار خسته کن و سه قرنه هر آنچه خرابی هم صورت گرفته باشد امر طبیعی است
تاریخ افغانستان مملو از چنین حوادث است پیروزی بدون قربانی حاصل نمی شود یک گپ اش خیلی خوشم می اید
«نه مردید ، نه کشته شدید و همه زنده اید شما را چه شده است که تحرک ندارید تا اینجا نشستن چرا در ولایت نمی شنید » این را گویند حد اعلی مورال دارای و مورال دادن
ما دنبال پنجشیر و کندهار یکسان است نیستیم
ما را اینکه اولین شهدا در پنجشیر پشتون ها بودند اما فراموش نکنیم اول شهید ضد تروریسم احمد شاه مسعود بود.
چهار سال قبل جنرال عبدالودود ذره ، انجنیر بهلول و فیهیم دشتی را نیز نباید فراموش کرد .
طالبان تبار گرایان و افراطیون دینی اند .
در یک هزار ویکصد کادر رهبری شان صد تن غیر تباری شان است .
ما شعار افغانیت و اسلامیت تیپ طالبانی را تایید نمی کنیم که در آن مکتب ستیزی ، زن ستیزی و فارسی ستیزی باشد .
ما نباید دنبال معاونییت خواهی باشیم و اگر این مبارزه دو صد سال دوام هم کند.
ما افرادی را سراغ داریم که اگر هیبت الله به حیث معاون اش قبول کند از همین لندن با وی می پیوندد .
به معامله گران دیگر نباید اجازه داد تابا خون شهدا و آرمان احمد شاه مسعود شهید معامله کنند .
پولداران فراری جمهوریت جبهه مقاومت و سازمان ها و انجمن ها و قلم بدستان ضد طالبی را حمایت نمی کنند .
کشور آرام آرام در چهار سال از افراد باسواد و روشن تخلیه گردید این بزرگ ترین جفا تاریخی است .
در مدرسه های دینی تعلیمات تروریستی آموزش داده می شود .
کشور عملا توسط استخبارات پاکستان اداره می شود .
هیچ چیز در سرزمین ما ملی نیست .
احمد شاه مسعود وابسته شرق وغرب نبود ، اعتدال گرایی روش هر سیاست مدار لایق است .
غرفه های سیاسی در بیست سال برای کرسی و پول به خون شهدا معامله کردند .
احمد شاه مسعود را نامیدن احمد شاه افغان خیلی سوال بر انگیز است .
متاسفانه با امکانات زیاد دوران جمهوریت پروسه تحقیق شهادت امر صاحب و استاد شهید را دنبال نکردند چون بر کرسی ها لمیدند .
روح همه شهدا تاریخ افغانستان ش
با یک شعر اقبال لاهوری از کتاب «ارمغان حجاز »ص ۴۸۱ سخنان خود را خاتمه می بخشم :
دو صد تا در این محفل سخن گفت
سخن نازکتر از برگ سمن گفت
ولی با من بگو آن دیده ور کیست ؟
که خاری دید و احوال چمن گفت
با درود ها