از هالند گلزار و زیبا برای شما می نویسم.

جالب است که مسلمانان باعث ظهور رنسانس اروپا شدند زیرا مسلمانان در گذشته های دور به علم و ساینس تکیه می‌کردند . چون در قرآن مجید آمده است «والله قد احاط بکل شی علما » یعنی خداوند به همه چیز احاطه علمی دارد و قرآن هم به «اقرا » شروع می شود یعنی بخوان و مسلمانان میان قرون نهم الی سیزدهم میلادی سردمدار علم و معرف شدند . نتیجه اینکه بزرگ‌ترین کتابخانه دنیا در بغداد بود و اولین دانشگاه در جهان توسط یک زن مسلمان افتتاح شد و دانشگاه دومی در آکسفورد لندن .

قبل از ترک آلمان در یک شهر کوچک آلمانی بودم و از یک محله گذشتم و دیدم که یک الماری تبادل کتاب کوچک در کنار یک دیوار آست که مردم محله در آن کتاب می گذراند و یک کتاب میگریند و به همین ترتیب فرهنگ کتاب خوانی بین مردم بطور مجانی در جریان است . اما ما مسلمانان که زمانی سردمدار علم و معرفت بودیم قطعا فرهنگ کتاب خوانی نداریم و این باعث عقب ماندگی و تعصب و جهل در میان مردم شده است . و چون کتاب نمی خوانیم از علم توسط یوتوب تا اندازه ای خبر داریم و اما از حکمت خبر نداریم در حالیکه زندگی انسان علم و حکمت و معرفت است که امروز حتی اویکه ادعا تحصیلات عالی می کند کمبودی دارد

در زبان آلمانی الماری تبادل کتاب را Buchbörse می گویند و در زبان انگلیسی Book Exchange

یاد می شود . مردم افغانستان باید به فرهنگ کتاب خوانی تشویق شود . کتاب ها انتقاد شود و فرهنگ عقلگرایی و فکری تشویق شود . فرهنگ همه پذیری باید شدید روی دست گرفته شود. حالا من مسلمان هستم . ضرور نیست همه مانند من مسلمان باشند و اما باید بیاموزند که عقاید و دید و بینش مردم احترام شود به جای اینکه هر روز به کله کله من بکوبند که مسلمان یعنی به علم اعتقاد ندارد ؛ در حالیکه ما شدید به علم اعتقاد داریم اما علم که ما را به راستی و صداقت و صفای قلب و کرامت انسانی سوق دهد نه اینکه باعث تباهی و بربادی شود.

فرید یونس

آمستردام

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵