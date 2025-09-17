خبر و دیدگاه

آیاجوانان افغانستان کمتر از جوانان بنگله دیش ، سری‌لانکا و نیپال اند؟

تصویر دکتر حمیدالله مفید دکتر حمیدالله مفیدسپتامبر 17, 2025
0 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد
دکتر حمیدالله مفید
نسل جوان میان سنین پانزده تا بیست و پنج در جهان امروزی که جای تلویزیون و رادیو را رسانه های مجازی گرفته و آنها را سخت با هم یک پارچه و متعهد ساخته است ، به نام نسل ( زیت) شناخته می شوند .
این نسل با دیدن بی عدالتی ، ظلم ، رشوت ، فساد اداری ، امتیاز طلبی های قشر حاکم ، قشر گرایی دولتی و فقر و تهیدستی در جامعه به ستوه آمدند وبا ریختن در خیابان ها و نابودی امتیاز طلبان قشری ودینی انقلاب اداری و مردمی را در کشورهای سریلانکا ،بنگله دیش ، ونیپال پدیدار ساختند .
در افغانستان نیز یکبار زمینه سقوط رژیم فاسد غنی به خاطر ترور و کشتار هزاره ها فراهم شده بود ، مگر بنا بر خیانت رهبران امتیاز طلب کهنه گرا انقلاب نسل جوان شکست خورد .
امروز : در افغانستان نزدیک به ۲۱ ملیون نفوس کشور زیر فقر زندگی می کنند ۵۲ در صد جوانان میان ۱۸ تا ۳۰ سال بیکار اند .
نزدیک به ۷ ملیون جوان واجد کار به بیرون از کشور مهاجر شده اند .
دختران از صنف ۷ به بالا اجازه آموزش و تعلیم ندارند .
قانون ، آزادی ، و حکومت فراگیر و شایسته سالار درک ندارد .
یک قشر ۰.۵ درصدی ملا و طالب پاکستانی که در شورای کویته پشاور زندگی ودر اکوره ختک پشاور طالبی تربیه شده اند ، حاکمیت می کنند .
هزار ها جوان توانا را کشته و یا به زندان افکنده اند .
امتیاز طلبی و معاشات دالری برای یک قشر بی سواد ، قوم پرست و زبان ستیز طالب داده می شود وبس .
معاشات ، حقوق و امتیازات معلولان ، بازنشستگان احرا نمی شود .
مگر نسل جوان فرزندان آنها تری تری. نظاره می کنند و سر افگنده به سوی پدران شأن می نگرند .
نزدیک به نیم نفوس کشور یعنی بانوان و زنان در خانه دوره حبس تعلیقی خود را می گذرانند .
مگر برادران و فرزندان آنها بی غیرتانه به سوی آنها و حاکمیت موجود می نگرند و سنگ از سنگ شور نمی خورد .
جوانان میان ۱۵ تا ۳۵ سال همت کنید ، به خیابان ها بریزید . ادارات امر باالمعروف و نهی عن المنکر را فتح کنید ، شما ملیون ها نفر هستید و طالبان میان ۳۵ تا ۵۹ هزار نفر.
شرم است . یک فیصدی صفر کامه ۲ در صد ۹۹،۹۸ در صد کشور را گروگان گرفته است .
شما همت کنید از جوانان سریلانکا ، بنگله دیش و نیپال بیاموزید .
قیام کنید و یک دولت دموکرات ، دادخواه و مردمی را در کشور ایجاد کنید و این قشر مفت خوار وابسته به پاکستان را به موزه تاریخ بسپارید و زندگی و حیات تان را تضمین کنید .

تصویر دکتر حمیدالله مفید دکتر حمیدالله مفیدسپتامبر 17, 2025
0 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد
تصویر دکتر حمیدالله مفید

دکتر حمیدالله مفید

نوشته های مشابه

دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

ناکامی اخوان المسلمین ‎

سپتامبر 17, 2025
عبدلاحد خراسانی

احمد مسعود؛ نشانی مطمئن در میان تاریکی‌ها

سپتامبر 15, 2025

عجایب کشور نیپال

سپتامبر 13, 2025

احمدشاه مسعود، چراغی که به دست خودی‌‌های خودش خاموش شد.

سپتامبر 17, 2025

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا