نسل جوان میان سنین پانزده تا بیست و پنج در جهان امروزی که جای تلویزیون و رادیو را رسانه های مجازی گرفته و آنها را سخت با هم یک پارچه و متعهد ساخته است ، به نام نسل ( زیت) شناخته می شوند .

این نسل با دیدن بی عدالتی ، ظلم ، رشوت ، فساد اداری ، امتیاز طلبی های قشر حاکم ، قشر گرایی دولتی و فقر و تهیدستی در جامعه به ستوه آمدند وبا ریختن در خیابان ها و نابودی امتیاز طلبان قشری ودینی انقلاب اداری و مردمی را در کشورهای سریلانکا ،بنگله دیش ، ونیپال پدیدار ساختند .

در افغانستان نیز یکبار زمینه سقوط رژیم فاسد غنی به خاطر ترور و کشتار هزاره ها فراهم شده بود ، مگر بنا بر خیانت رهبران امتیاز طلب کهنه گرا انقلاب نسل جوان شکست خورد .

امروز : در افغانستان نزدیک به ۲۱ ملیون نفوس کشور زیر فقر زندگی می کنند ۵۲ در صد جوانان میان ۱۸ تا ۳۰ سال بیکار اند .

نزدیک به ۷ ملیون جوان واجد کار به بیرون از کشور مهاجر شده اند .

دختران از صنف ۷ به بالا اجازه آموزش و تعلیم ندارند .

قانون ، آزادی ، و حکومت فراگیر و شایسته سالار درک ندارد .

یک قشر ۰.۵ درصدی ملا و طالب پاکستانی که در شورای کویته پشاور زندگی ودر اکوره ختک پشاور طالبی تربیه شده اند ، حاکمیت می کنند .

هزار ها جوان توانا را کشته و یا به زندان افکنده اند .

امتیاز طلبی و معاشات دالری برای یک قشر بی سواد ، قوم پرست و زبان ستیز طالب داده می شود وبس .

معاشات ، حقوق و امتیازات معلولان ، بازنشستگان احرا نمی شود .

مگر نسل جوان فرزندان آنها تری تری. نظاره می کنند و سر افگنده به سوی پدران شأن می نگرند .

نزدیک به نیم نفوس کشور یعنی بانوان و زنان در خانه دوره حبس تعلیقی خود را می گذرانند .

مگر برادران و فرزندان آنها بی غیرتانه به سوی آنها و حاکمیت موجود می نگرند و سنگ از سنگ شور نمی خورد .

جوانان میان ۱۵ تا ۳۵ سال همت کنید ، به خیابان ها بریزید . ادارات امر باالمعروف و نهی عن المنکر را فتح کنید ، شما ملیون ها نفر هستید و طالبان میان ۳۵ تا ۵۹ هزار نفر.

شرم است . یک فیصدی صفر کامه ۲ در صد ۹۹،۹۸ در صد کشور را گروگان گرفته است .

شما همت کنید از جوانان سریلانکا ، بنگله دیش و نیپال بیاموزید .

قیام کنید و یک دولت دموکرات ، دادخواه و مردمی را در کشور ایجاد کنید و این قشر مفت خوار وابسته به پاکستان را به موزه تاریخ بسپارید و زندگی و حیات تان را تضمین کنید .