مسافران با امید رسیدن به مقصد سوار موتر می‌شوند

اما متأسفانه بسیاری از رانندگان به دلیل استفاده از مواد مخدر، کم‌ خوابی، یا ناآشنایی با سیستم‌ های پیشرفته وسایط بزرگ مانند بس ۵۸۰ صلاحیت لازم برای رانندگی ندارند.

نبود جاده‌ های معیاری، بی‌ توجهی به قوانین ترافیکی و فرهنگ غلط شتاب‌ زدگی، همه‌ ساله جان هزاران هموطن ما را میگیرد و خانواده‌ های زیادی را در غم و اندوه ای عزیزان شان می نشاند.

که در این اواخر نیز همه‌ روزه شاهد هولناک ‌ ترین حوادث ترافیکی هستیم

از حادثه برخورد بس ۵۸۰ با تانکر تیل در شاهراه اسلام‌ قلعه گرفته تا حادثه دلخراش بس ۵۸۰ در ولسوالی دوشی ولایت بغلان و شام دیروز نیز در شاهراه کابل قندهار که بار دیگر جان و هستی ده‌ ها خانواده را نابود ساخت.

راه‌ حل های پیشنهادی

آموزش رانندگان

ایجاد مراکز آموزشی معیاری برای رانندگان وسایط بزرگ آزمون‌ های جدی و صدور جواز تنها برای افراد شایسته.

معاینات صحی و روانی دوامدار:

هر شش ماه یکبار رانندگان باید معاینات صحی و روانی جامع انجام دهند تا اعتیاد بیماری‌ های روانی یا مشکلات جسمی آنان به‌ موقع شناسایی شود

ساخت و ترمیم جاده‌ها: ایجاد جاده‌ های معیاری و نصب علایم و تجهیزات ایمنی مدرن.

نظارت و قوانین سخت گیرانه:

کنترل دوامدار بر شرکت‌ های ترانسپورتی و جریمه شدید برای بی‌ توجهی به اصول ایمنی.

آگاهی‌ دهی عامه:

کمپاین‌ های اجتماعی و رسانه‌ ای برای تغییر فرهنگ رانندگی و تشویق مردم به رعایت قوانین.

مجازات‌ ها:

رانندگی زیر تأثیر مواد مخدر یا الکول:

لغو جواز رانندگی برای ۵ سال، جریمه نقدی سنگین و زندان از ۶ ماه تا ۲ سال.

بی‌خوابی و عدم رعایت ساعات استراحت رانندگان بس‌ ها:

تعلیق جواز برای ۳ تا ۶ ماه و جریمه نقدی

ناآگاهی از سیستم‌ های موتر یا بی‌ احتیاطی منجر به مرگ:

محرومیت ۵ ساله از رانندگی، جبران خسارت مالی به خانواده قربانی و زندان از ۲ تا ۵ سال.

شرکت‌ های ترانسپورتی متخلف:

جریمه‌ های بزرگ مالی، تعلیق فعالیت کوتاه‌ مدت و دراز مدت، و در صورت تکرار لغو کامل جواز.

تشویق و امتیازدهی

شرکت‌ های نمونه: به شرکت‌ هایی که سالانه مسافران را با مصونیت کامل به مقصد رسانده و خدمات معیاری ارائه کنند، امتیاز ویژه و رتبه‌بندی ترانسپورتی داده شود.

مزایای تشویقی: این شرکت‌ ها می‌توانند از تخفیف مالیاتی، تسهیلات بانکی و اولویت در گرفتن مسیر های ترانسپورتی جدید بهره‌ مند شوند.

تا دیگر شاهد این صحنه های دلخراش و جبران ناپذیر نباشیم.

با مهر و حرمت