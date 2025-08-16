یک طنزک نو / گریز گریز

هرکه آمد بر سر ما کدخدایی کرد و رفت بست و کُشت و مدتی فرمانروایی کرد و رفت

خود به کاخ عیش و نوش و دولت ومستی نشست ملت بیچاره را غرقِ گدایی کرد و رفت

تا که پا در سرزمین نازنین ما نهاد باغ و گلشن را به رنگ «جوابچایی» کرد و رفت

سنگ‌های خفته را از کوه‌ها دزدید و بعد یک یکی آن را به ملکِ غیر «رایی» کرد و رفت

امپراتور و امیر و مارشال و صد فلان ملت بیچاره را رهبر فدایی کرد و رفت

آن قمندان، عسکر خود را به دشمن واگذاشت خود به سوی حیرتان گیر هوایی کرد و رفت

زنده‌ها شد بی‌نَفس، افسرده و بی‌اختیار اختیار ما به آن ریشِ حنایی کرد و رفت

صبحدم آن مولوی در زیر منبر با وضو کودکِ بیچاره را یک «صبح‌گایی» کرد و رفت

طالبی یک دختر مظلوم را دیدی چه کرد؟ با دو صد حیله به زیر چارپایی کرد و رفت

من ندیدم در جهان این گونه مُلک بی پدر هر کی آمد کشت و برد و بی حیایی کرد و رفت