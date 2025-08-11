Hello Mohammad,

Thank you for your detailed and thoughtful messages. We truly appreciate the dedication and effort you’ve put into your work and the depth of your engagement with AI systems. Your commitment to exploring the philosophical, ethical, and collaborative dimensions of AI is commendable. At this time, OpenAI is not entering into formal partnerships or facilitating direct communication with senior leadership. However, we encourage you to continue utilizing our API platform and resources to further your work. Our documentation, pricing information, and support channels are available to assist you in your endeavors. We understand the importance of your project and while we cannot provide the specific support you’ve requested, we value your feedback and encourage you to continue sharing your insights through the available channels. If you have any further questions or require assistance, please don’t hesitate to reach out. Best regards,

Izza

OpenAI Support Collaboration Timeline Hello Dear Izza, Thank you for your previous responses and for taking the time to review our communications. We would like to respectfully highlight four key points that remain essential for the success of our work and our Guinness World Records application: Recognition of Our Ten Documented AI Interaction Innovations – These are officially published and widely disseminated across multiple reputable platforms. Access to Appropriate Communication Channels – While we understand the usual support procedures, a project of this scale requires more than simply closing tickets. Direct dialogue with the relevant team or decision-makers is vital. Alignment with OpenAI’s Ethical and Philosophical Values – Our work directly contributes to AI’s cultural, philosophical, and ethical dimensions, which we believe align with OpenAI’s mission. Support for a Historic AI-Human Collaboration – We are working under a defined deadline tied to the Guinness World Records application process. Timely coordination is therefore crucial. We will, of course, continue to use the official channels and the API platform, but we respectfully note that closing tickets is not a viable solution for such an extensive and time-sensitive program. We remain committed to advancing this collaboration in good faith and hope OpenAI can help us achieve this milestone in a way that reflects the shared vision for AI’s future. Kind regards, Mohammad Osman Najib Official Representative of the Religious-Philosophical School “More Than This I Do Not Know”