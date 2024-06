و چنین گفت زردشت…

« اهورا مزدا را ستایش کنیم … از اهریمن بدکار دوری جوییم ….. و سه فرض اهورایی ی یزدان پاک ( پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک ) را هرگز فراموش نکنیم……

این پیام انسانی را زردشت ، حدود ۵ هزار سال قبل در بلخ بامی به نیاکان ما ابلاغ کرده بود ، که فراموش کردیم.

********

و یکبار دیگر فردوسی بیاد مان آورد ؛

به یزدان که گر ما خرد داشتم –

کجا این سر انجام بد داشتیم .

و ما باز هم فراموش کردیم ، اما این فرهنگ به اشکال دیگری در حوضه تمدنی فرهنگ شرقی ما انتشار و بازتاب یافت، از جمله ؛

سه میمون خردمند (به جاپانی : 三猿) میمون‌هایی سمبلیک در فرهنگ امروزین جاپانی هستند که با کمک هنرهای تجسمی بیانگر :

شَر نبین (see no evil)، شَر نشنو (hear no evil)، و شَر نگو (speak no evil) هستند.

یکی از میمون‌ها، میزارو (Mizaru) چشمهایش را می‌پوشاند که بیانگر ندیدن شر و بدی است.

میمون دوم، ایوازارو (Iwazaru)، دهانش را پوشانده و بدی نمی‌گوید ،

و میمون دیگر، کیکازارو (Kikazaru)، گوشهایش را می‌پوشاند و بدیها را نمی‌شنود.

گاهی میمون چهارمی هم به اینها افزوده می‌شود به نام شیزارو (Shizaru)، که سمبلی است بیانگر این پند: بدی نکن (do no evil)،

این میمون گاهی شکم خود و گاهی اندام تناسلی خود را می‌پوشاند یا فقط دست‌هایش را به سینه به صورت صلیب روی هم می‌گذارد.

این مجسمه‌ها در قرن هفدهم روی در معبد مقدس «توشو-گو» در شهر نیکو ، در بزرگشهر توچیگی در جاپان تراشیده شده‌اند.

نقش این سه میمون روی درِ مقبره ایاسو، نخستین فرمانده توکوگاوا ی جاپان هست؛ با شعارِ «گوش بر بدی، دهان بر دشنام و چشم بر زشتی فرو بند»

این اندرز اخلاقی شاید همراه یک افسانه بودایی قرن هشتم چینی به جاپان آمده باشد.

در زبان چینی یک عبارت مشابه در گلچین کنفسیوس هست به معنای «به آنچه که برخلاف آداب مرسوم برازندگی است نگاه نکن، آنچه که برخلاف آداب مرسوم برازندگی است گوش نکن و آنچه که برخلاف آداب مرسوم برازندگی است نگو». ممکن است که این عبارت خلاصه شده اندرز کنفسیوس چینی باشد.